Lâm Đồng 'tuýt còi' các xã, phường tự ý ngừng nhận hồ sơ đất đai

Ngày 22.7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản yêu cầu UBND các xã, phường và đặc khu Phú Quý chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về hồ sơ đất đai.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, thời gian gần đây, qua phản ánh của người dân, doanh nghiệp và theo dõi thực tế, một số địa phương đã ban hành thông báo dừng tiếp nhận hồ sơ đất đai, trong đó có hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, dù chưa có chủ trương hoặc chỉ đạo bằng văn bản của UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng khẳng định việc một số UBND xã, phường tự ý dừng hoặc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đất đai là không có cơ sở pháp lý ẢNH: LÂM VIÊN

Tự ý dừng tiếp nhận hồ sơ đất đai ảnh hưởng người dân và doanh nghiệp

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, khẳng định việc tự ý dừng hoặc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đất đai không có cơ sở pháp lý, không đúng thẩm quyền và vi phạm các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính.

Theo ông Tân, tình trạng này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp mà còn tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng yêu cầu các địa phương không tự ý ban hành văn bản, thông báo dừng tiếp nhận hồ sơ đất đai khi chưa được UBND tỉnh cho phép ẢNH: LÂM VIÊN

Để bảo đảm việc giải quyết thủ tục đất đai thông suốt, đúng quy định, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương không ban hành bất kỳ văn bản hoặc thông báo nào về việc dừng tiếp nhận hồ sơ đất đai khi chưa có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đối với các văn bản đã ban hành không đúng thẩm quyền hoặc thiếu căn cứ pháp lý, các địa phương phải khẩn trương rà soát, thu hồi hoặc bãi bỏ; đồng thời thông tin, xin lỗi tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng nếu có.

Phải tiếp nhận hồ sơ đúng quy định

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND các xã, phường và đặc khu Phú Quý tiếp tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đất đai theo đúng quy định của luật Đất đai năm 2024, các nghị định, quyết định phân cấp và quy định hiện hành của tỉnh; bảo đảm đúng trình tự, thời hạn, không gây phiền hà hoặc ách tắc cho người dân, doanh nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng yêu cầu các địa phương tiếp tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đất đai theo đúng quy định ẢNH: LÂM VIÊN

Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc liên quan đến thẩm quyền, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quá trình chuyển tiếp sau sắp xếp đơn vị hành chính, các địa phương phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn xử lý, tuyệt đối không tự ý ngừng tiếp nhận hồ sơ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, chủ tịch UBND các xã, phường và đặc khu Phú Quý sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng tự ý dừng hoặc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đất đai trái quy định, gây bức xúc trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.