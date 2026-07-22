Lâm Đồng tuyển 1.770 học sinh vào 2 trường nội trú liên cấp vùng biên giới

Tuyển 1.770 học sinh vào 2 trường nội trú liên cấp

Theo Quyết định số 3317/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng, hai trường nội trú liên cấp được giao tuyển sinh gồm Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Thuận An (xã Thuận An) và Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Quảng Trực (xã Quảng Trực), với tổng chỉ tiêu 1.770 học sinh.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Thuận An (xã Thuận An) hoàn thành 75% sẽ tuyển 870 học sinh với 30 lớp ẢNH: DƯƠNG PHONG

Trong đó, Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Thuận An tuyển 870 học sinh, tổ chức 30 lớp; Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Quảng Trực tuyển 900 học sinh, cũng với 30 lớp.

Hai trường tuyển sinh từ lớp 1 đến lớp 9, gồm học sinh nội trú và học sinh bán trú buổi trưa. Học sinh lớp 1 và lớp 6 phải bảo đảm độ tuổi theo quy định của Bộ GD-ĐT; học sinh các khối lớp còn lại phải hoàn thành chương trình lớp học trước trong năm học 2025 - 2026.

Việc tuyển sinh được thực hiện bằng hình thức xét tuyển hoặc điều chuyển học sinh, phù hợp mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp. UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu quá trình xét tuyển phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng và phù hợp điều kiện thực tế của địa phương.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Quảng Trực (xã Quảng Trực) sẽ tuyển 900 học sinh trong năm học 2026 - 2027 ẢNH: DƯƠNG PHONG

Nhiều nhóm đối tượng được ưu tiên trong xét tuyển, gồm học sinh không có nguồn nuôi dưỡng, học sinh khuyết tật, học sinh thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người; con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, bệnh binh và các đối tượng chính sách khác.

Ngoài ra, học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; học sinh thường trú tại các thôn đặc biệt khó khăn hoặc ở xa trường, không thể đi về trong ngày cũng thuộc diện được xem xét ưu tiên.

Đối với lớp 6, nhà trường xét tuyển dựa trên kết quả kiểm tra cuối năm lớp 5. Từ lớp 7 đến lớp 9, việc xét tuyển căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của năm học liền kề trước đó, lựa chọn theo thứ tự từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

Theo kế hoạch, các trường nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 20 - 30.7; tổ chức xét tuyển từ ngày 1 - 3.8 và công bố kết quả trúng tuyển vào ngày 10.8.2026.

Huy động quân đội xây trường, bảo đảm kịp năm học mới

Cùng với công tác tuyển sinh, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai "Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm" nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, chiến dịch huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và người dân để hoàn thành các hạng mục trường học theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Lưu Văn Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng (đeo kính đứng giữa), kiểm tra tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Quảng Trực ẢNH: DƯƠNG PHONG

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm đẩy nhanh thi công phòng học, khu nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên và các công trình phụ trợ; đồng thời tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng, nhân công, tổ chức các đợt hỗ trợ ngày công lao động, vận chuyển vật tư và chỉnh trang cảnh quan trường học.

Thực hiện chiến dịch này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng đã huy động khoảng 180 cán bộ, chiến sĩ thuộc 14 ban chỉ huy quân sự xã, phường tham gia hỗ trợ xây dựng trường học tại khu vực biên giới. Lực lượng quân đội thực hiện nhiệm vụ từ ngày 8.6 đến hết ngày 30.8.2026.

Hiện tỉnh Lâm Đồng đang xây dựng 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Trong đó, hai trường tại xã Thuận An và xã Quảng Trực được xác định là công trình ưu tiên, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 8.2026, bảo đảm phục vụ năm học mới 2026 - 2027.