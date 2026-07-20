Lâm Đồng chưa cấp phát miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh

Ngày 20.7, Sở GD-ĐT Lâm Đồng cho biết vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường, đặc khu cùng các cơ sở giáo dục trên địa bàn nhằm làm rõ việc tổng hợp nhu cầu giáo dục phổ thông theo Nghị định 271/2026/NĐ-CP của Chính phủ, không đồng nghĩa với việc tỉnh sẽ triển khai cấp phát sách giáo khoa (SGK) miễn phí cho toàn bộ học sinh trong năm học 2026 - 2027.

Tỉnh Lâm Đồng chưa cấp phát sách giáo khoa (SGK) miễn phí cho toàn bộ học sinh trong năm học 2026 - 2027 ẢNH: L.V





Chỉ là bước chuẩn bị để xây dựng lộ trình thực hiện

Thời gian qua, một số địa phương và đơn vị giáo dục tại tỉnh Lâm Đồng đề nghị làm rõ việc thống kê, tổng hợp nhu cầu SGK có phải để triển khai cấp phát SGK miễn phí cho toàn bộ học sinh ngay trong năm học 2026 - 2027 hay không.

Theo Sở GD-ĐT Lâm Đồng, việc rà soát, tổng hợp nhu cầu SGK hiện nay chỉ nhằm phục vụ công tác đánh giá tổng thể nhu cầu của toàn tỉnh, làm cơ sở xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện chính sách và tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

Trước đó, ngày 15.7, Sở GD-ĐT Lâm Đồng đã ban hành công văn yêu cầu các địa phương, đơn vị thống kê nhu cầu SGK. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều cách hiểu khác nhau về mục đích của việc rà soát số liệu.

Việc cấp phát miễn phí sách giáo khoa ưu tiên cho các khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ẢNH: L.V

Sở GD-ĐT cho biết, căn cứ Nghị định số 271/2026/NĐ-CP ngày 3.7.2026 của Chính phủ về miễn phí SGK giáo dục phổ thông và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Lâm Đồng, các địa phương có khả năng cân đối ngân sách hoặc huy động được nguồn lực xã hội hóa được khuyến khích chủ động triển khai chính sách ngay từ năm học 2026 - 2027.

Song song đó, việc bố trí nguồn lực sẽ được ưu tiên cho các khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Do đó, việc thu thập số liệu hiện nay là cơ sở để ngành giáo dục đánh giá chính xác quy mô đối tượng thụ hưởng, nhu cầu kinh phí và xây dựng phương án triển khai phù hợp trong từng giai đoạn. Sở GD-ĐT Lâm Đồng cho biết sau khi có nguồn lực được cấp có thẩm quyền bố trí, ngành giáo dục sẽ phối hợp với các địa phương rà soát lại nhu cầu thực tế, từ đó tham mưu phương án triển khai theo đúng chỉ đạo của Bộ GD-ĐT.

Hướng tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh từ năm học 2029 - 2030

Theo định hướng của ngành giáo dục, việc thực hiện chính sách miễn phí SGK sẽ được triển khai theo lộ trình, ưu tiên trước cho những khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tỉnh Lâm Đồng phấn đấu đến năm học 2029 - 2030 thực hiện miễn phí SGK đối với toàn bộ học sinh theo quy định của Chính phủ ẢNH: LV

Trên cơ sở nguồn lực ngân sách và khả năng huy động các nguồn lực hợp pháp khác, phạm vi thụ hưởng chính sách sẽ từng bước được mở rộng trong những năm tiếp theo. Sở GD-ĐT Lâm Đồng cho biết mục tiêu đặt ra là phấn đấu đến năm học 2029 - 2030 thực hiện miễn phí SGK đối với toàn bộ học sinh theo quy định của Chính phủ.

Để phục vụ công tác tham mưu và xây dựng lộ trình phù hợp, Sở GD-ĐT đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát, tổng hợp và báo cáo nhu cầu SGK đúng nội dung, biểu mẫu và thời gian quy định. Đồng thời, các đơn vị cần bổ sung đầy đủ thông tin về địa chỉ thôn, tổ dân phố, xã, phường nơi cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn để làm căn cứ xác định đối tượng, phạm vi ưu tiên khi triển khai chính sách.