Huế cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh từ năm học 2026 - 2027

Ngày 16.7, tin từ UBND thành phố Huế cho biết, lãnh đạo thành phố Huế đã thống nhất chủ trương thực hiện cấp phát miễn phí sách giáo khoa cho học sinh trên địa bàn toàn thành phố kể từ năm học 2026 - 2027.



Học sinh ở Huế sẽ được cấp phát sách giáo khoa miễn phí từ đầu năm học 2026 - 2027 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo đó, thành phố Huế thực hiện cấp phát miễn phí toàn bộ sách giáo khoa và tài liệu giáo dục địa phương cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, bao gồm các trường công lập, ngoài công lập, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục khác có thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và các đối tượng theo quy định.

Sách giáo khoa sẽ được thành phố tổ chức mua sắm, giao cho các cơ sở giáo dục quản lý và cấp phát cho học sinh sử dụng theo hình thức mượn - trả hằng năm thông qua quản lý của hệ thống thư viện trường học, góp phần sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, nâng cao ý thức giữ gìn sách của học sinh, đồng thời tạo nguồn sách để tái sử dụng lâu dài. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách khoảng 52,8 tỉ đồng.

UBND thành phố Huế cho biết, đây là chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần giảm chi phí đầu năm học cho các gia đình, nhất là các hộ có nhiều con đang đi học, bảo đảm mọi học sinh đều có đầy đủ sách giáo khoa ngay từ đầu năm học, không để bất kỳ học sinh nào gặp khó khăn vì thiếu điều kiện học tập.

UBND thành phố Huế giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng dự toán kinh phí, tổ chức mua sắm, hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện; đồng thời rà soát, bổ sung điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác bảo quản, luân chuyển và tái sử dụng sách giáo khoa, quy trình cấp phát, cho mượn, bảo quản sử dụng và hoàn trả thư viện, bảo đảm việc triển khai chính sách đồng bộ, hiệu quả và đúng tiến độ trước khi bước vào năm học mới 2026 - 2027.

Chủ trương này được thực hiện theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 271/2026/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 3.7.2026 về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Theo lộ trình toàn quốc, toàn bộ học sinh phổ thông trên cả nước sẽ được cung cấp sách giáo khoa miễn phí bắt đầu từ năm học 2029 - 2030. Tuy nhiên, Chính phủ khuyến khích các địa phương có điều kiện thực hiện trước lộ trình này. Với việc áp dụng ngay từ năm học 2026 - 2027, thành phố Huế là một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện chính sách này.