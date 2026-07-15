Hôm nay, TP.HCM khảo sát nhu cầu mượn sách giáo khoa của phụ huynh học sinh

Sở GD-ĐT TP.HCM, yêu cầu các trường tổ chức khảo sát nhu cầu mượn sách giáo khoa đối với 100% phụ huynh học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 theo 2 nhóm: Học sinh thuộc diện chính sách và học sinh không thuộc diện chính sách.

Việc khảo sát nhu cầu mượn sách giáo khoa của phụ huynh học sinh thực hiện từ nay đến hết ngày 19.7 và báo cáo về Sở GD-ĐT vào ngày 20.7.

Theo kế hoạch, học sinh lớp 1, 6 và 10 sẽ được mượn miễn phí sách giáo khoa từ thư viện nhà trường ngay từ năm học 2026-2027. Chương trình sau đó mở rộng theo từng năm học và hoàn thành với tất cả các khối lớp vào năm 2029. Riêng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số, khuyết tật... ở tất cả các khối lớp được tặng sách ngay từ năm học này.

TP.HCM thực hiện lộ trình cho mượn miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026-2027 và bắt đầu khảo sát nhu cầu của phụ huynh học sinh ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tại hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra vào ngày 4.7 vừa qua, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thông tin, TP.HCM sẽ cho học sinh mượn miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026-2027, sớm hơn lộ trình chung của cả nước 3 năm. Trước mắt áp dụng với học sinh lớp 1, 6 và 10, sau đó mở rộng theo từng năm học và hoàn thành với tất cả các khối lớp vào năm 2029.

Theo thống kê, TP.HCM hiện có khoảng 14 triệu dân với số lượng học sinh rất lớn, tạo áp lực lên hệ thống trường lớp. Để chuẩn bị cho năm học 2026-2027, TP đã triển khai Chiến dịch thi đua "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" với 73 dự án, 1.365 phòng học xây mới, tổng vốn khoảng 6.332,2 tỉ đồng. Trong đó 53 dự án hoàn thành trước ngày khai giảng, 20 dự án còn lại hoàn tất trong tháng 12.2026, đạt 280 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học.

TP chỉ đạo quyết liệt, huy động tổng lực các nguồn vốn đầu tư công cho 232 dự án trung hạn khoảng 51.849 tỉ đồng, ưu tiên 148 dự án cấp bách. Thu hút đầu tư tư nhân, xã hội hóa; triển khai đối tác công tư (PPP), hợp đồng theo cơ chế đặc thù của TP. Quyết tâm về đích 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học vào năm học 2028 - 2029, sớm hơn lộ trình đề ra.

Về cơ sở vật chất và đội ngũ, TP bố trí 274,3 tỉ đồng mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất trong hè, 100% cơ sở giáo dục công lập hoàn tất trước năm học mới. Hoàn thành thuyên chuyển giáo viên và ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức toàn ngành trong tháng 7.2026, bảo đảm đủ giáo viên nhận nhiệm vụ trước khai giảng, tiếp tục đặt hàng đào tạo, thu hút giáo viên các môn còn thiếu (âm nhạc, mỹ thuật, tiếng Anh, tin học).