Sẵn sàng cho bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc

K HÔNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY VỚI GIÁO VIÊN KHÔNG TẬP HUẤN

Các giáo viên (GV) toàn TP.HCM tham gia tập huấn sách giáo khoa (SGK) bộ Kết nối tri thức với cuộc sống từ ngày 29.6 đến hết ngày 24.7. Đặc biệt, Sở GD-ĐT cũng lưu ý các trường kiên quyết không phân công giảng dạy đối với GV không tham gia hoặc không đạt yêu cầu chương trình tập huấn, bồi dưỡng sử dụng bộ SGK thống nhất năm học 2026-2027.

Hiệu trưởng có trách nhiệm tổ chức đánh giá GV tham gia tập huấn, bồi dưỡng sử dụng SGK. Đồng thời tổ chức giám sát, quản lý và lưu trữ đầy đủ hồ sơ tập huấn, bồi dưỡng GV. Nếu GV không thể tham gia theo lịch vì lý do bất khả kháng, hiệu trưởng phải xây dựng kế hoạch tập huấn lại, bảo đảm hoàn thành trước ngày 10.8.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết tập huấn SGK là nhiệm vụ của GV. Năm nay đổi mới toàn bộ học liệu, nên việc tập huấn cần phải được triển khai đồng bộ từ trên xuống. Ông Minh cũng giải thích lý do có quy định không phân đứng lớp đối với các GV không tham gia tập huấn SGK: "Nếu GV không biết trong sách có những học liệu, ngữ liệu ở những đơn vị kiến thức nào để triển khai tới học sinh (HS) thì làm sao có thể đứng lớp dạy được?".

Từ năm học 2026-2027 cả nước sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất là bộ Kết nối tri thức với cuộc sống ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

S Ử DỤNG CÁC BỘ SGK KHÁC LÀM TÀI LIỆU THAM KHẢO

Liên quan đến việc chuẩn bị sử dụng thống nhất một bộ SGK từ năm học mới, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay hiệu trưởng các trường phổ thông chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu cấu trúc, nội dung bộ SGK; tổ chức sinh hoạt chuyên môn, cụm chuyên môn gắn với việc sử dụng SGK trong tổ chức dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở GD-ĐT nhấn mạnh đối với những bộ SGK khác, yêu cầu hiệu trưởng chủ động xây dựng phương án tiếp tục sử dụng với vai trò tài liệu tham khảo, bổ trợ nội dung dạy học đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình và phù hợp với điều kiện thực tế. Không gây xáo trộn, lãng phí, không làm phát sinh thêm gánh nặng cho HS và phụ huynh. Các trường hướng dẫn HS sử dụng, bảo quản SGK, không viết, vẽ vào sách để sử dụng tiết kiệm, lâu dài. Nghiêm cấm hành vi ép HS mua mới khi SGK còn có thể sử dụng được.

G IÁ TRỊ TIẾT HỌC NẰM Ở CÁCH GV TRUYỀN CẢM HỨNG

Tại Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Sài Gòn, TP.HCM), ngay đầu tháng 6 khi vừa kết thúc năm học 2025-2026, nhà trường đã phân công GV chủ nhiệm của các khối lớp cho năm học mới để trong thời gian nghỉ hè, GV có thời gian nghiên cứu SGK khối lớp mình sẽ giảng dạy. Điều này hoàn toàn khác với những năm học trước, nhà trường phân công GV sau khi có biên chế HS vào từng lớp.

"Việc phân công và yêu cầu tham gia tập huấn để GV có thể trao đổi, cùng nhau xây dựng bài giảng không chỉ cho bản thân mà còn để chia sẻ, hợp tác trong quá trình giảng dạy. Đồng thời việc tham gia tập huấn lớp dưới và trên lớp mình phụ trách sẽ đảm bảo tính liên thông của chương trình và đảm bảo yêu cầu cần đạt, chuẩn kiến thức kỹ năng của từng khối lớp. Mục tiêu cuối cùng vẫn là những hoạt động giảng dạy chất lượng cao cho HS", bà Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhấn mạnh.

Các bước chuẩn bị đã sẵn sàng để triển khai bộ Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ sách giáo khoa thống nhất trên cả nước vào năm học mới ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tại Trường THPT Nguyễn Hiền (P.Bình Thới), thạc sĩ Phạm Lê Thanh, GV hóa học, chia sẻ việc tập huấn SGK lần này cốt lõi là cơ hội để GV làm quen với một bộ SGK thống nhất về các hình thức trình bày, nội dung để qua đó khai thác học liệu soạn giảng, thiết kế đa dạng hình thức tổ chức hoạt động dạy và học, luyện tập và vận dụng…

Theo thầy Thanh, đây cũng là dịp để mỗi GV tự làm mới chính mình trong hành trình soạn giảng. Chương trình không thay đổi nhưng phương pháp và công nghệ giáo dục đang thay đổi rất nhanh, người thầy cần không ngừng học tập, cập nhật phương pháp dạy học hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số và khai thác hiệu quả các nguồn học liệu mở nhằm mang đến cho HS những giờ học hấp dẫn, thực chất và hiệu quả hơn.

"Khi chỉ còn một bộ sách, đây là điều kiện thuận lợi để GV cùng chia sẻ bài giảng điện tử, ngân hàng câu hỏi, video minh họa, học liệu AI và các tài nguyên dạy học khác, giảm đáng kể thời gian chuẩn bị bài. Nhưng vẫn nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực giúp HS nâng cao khả năng vận dụng, giải quyết vấn đề, hạn chế học thuộc lòng nội dung SGK. Đây cũng là yêu cầu tất yếu phù hợp với xu hướng đổi mới của các kỳ thi trong những năm tới", thạc sĩ Phạm Lê Thanh cho biết.

Theo các GV, việc thống nhất một bộ SGK sẽ giúp GV thuận lợi hơn trong tổ chức dạy học nhưng chất lượng giáo dục vẫn phụ thuộc trước hết vào năng lực chuyên môn, sự sáng tạo và tinh thần đổi mới của mỗi thầy cô giáo. SGK có thể giống nhau trên toàn quốc, nhưng giá trị của mỗi tiết học vẫn được tạo nên bởi người thầy và cách GV truyền cảm hứng cho HS.

5 địa phương thực hiện miễn phí SGK trong năm học 2026-2027 Hiện nay, cả nước đã có 5 địa phương thông báo thực hiện miễn phí SGK cho HS từ năm học 2026-2027. Đó là xã Hòa Vang (TP.Đà Nẵng); tỉnh Quảng Ninh; TP.HCM; tỉnh Cà Mau và P.Đồng Xoài (TP.Đồng Nai). Tại xã Hòa Vang (Đà Nẵng), từ năm học 2026-2027, khoảng 7.000 HS các cấp trên địa bàn sẽ được mượn miễn phí SGK, đáp ứng 100% nhu cầu của HS trên địa bàn. Trước đó, trong năm học 2025-2026, xã đã cho mượn miễn phí SGK cho hơn 1.200 HS, dưới hình thức "Tủ sách dùng chung", nhằm huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí. Tỉnh Quảng Ninh, từ năm học 2026-2027, cho mượn SGK miễn phí với HS phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên cấp THPT đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Năm học 2026-2027, toàn tỉnh có 229 cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên với trên 293.000 HS, học viên. Từ năm học 2026-2027, TP.HCM sẽ cho mượn miễn phí SGK đối với HS lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Riêng HS có hoàn cảnh khó khăn và HS đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được cấp miễn phí SGK. Thành phố sẽ mở rộng theo lộ trình để bao phủ mượn SGK miễn phí cho các khối lớp vào năm 2029. TP.HCM chuẩn bị 150 tỉ đồng mỗi năm để phục vụ cho việc cấp miễn phí SGK. Tại Cà Mau, dự kiến từ năm học 2026-2027 sẽ có khoảng 157.670 HS tiểu học được miễn phí SGK. Sau đó, mở rộng sang THCS từ năm học 2027 - 2028 và tiếp tục áp dụng cho THPT từ năm học 2028 - 2029, để đảm bảo từ năm học 2029 - 2030 sẽ miễn phí SGK cho tất cả HS. Tại P.Đồng Xoài (TP.Đồng Nai), trong năm học 2026-2027, miễn phí SGK cho HS từ lớp 1 đến lớp 10 trên địa bàn phường, thông qua đề án "Thư viện SGK dùng chung - cấp phát SGK miễn phí". Thúy Hằng (tổng hợp)



