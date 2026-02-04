Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Thực hiện bộ sách giáo khoa thống nhất: TP.HCM yêu cầu học sinh không viết, vẽ vào sách

Bích Thanh
Bích Thanh
04/02/2026 13:34 GMT+7

Ngày 4.2, Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai các nội dung thực hiện chương trình, sách giáo khoa và tài liệu giáo dục địa phương chuẩn bị năm học mới.

Thực hiện bộ sách giáo khoa thống nhất: TP.HCM yêu cầu học sinh không viết, vẽ vào sách - Ảnh 1.

Học sinh trên toàn quốc sẽ học bộ sách Kết nối tri thức từ năm học 2026-2027

ảnh: Đào Ngọc Thạch

Từ năm học 2026-2027, theo quy định, TP.HCM triển khai sử dụng bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu nhà trường thực hiện nghiêm túc Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) với bộ sách nói trên, đảm bảo đạt được mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực học sinh.

Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp điều kiện thực tế, đảm bảo sau mỗi học kỳ, học sinh đạt mức độ nhận thức và năng lực theo chuẩn đầu ra của chương trình GDPT. Đồng thời tạo điều kiện để học sinh có năng lực, khả năng học tập tốt được phát triển tối đa năng lực cá nhân.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở GD-ĐT nhấn mạnh, đối với những bộ sách giáo khoa khác, yêu cầu hiệu trưởng chủ động xây dựng phương án tiếp tục sử dụng với vai trò là tài liệu tham khảo, bổ trợ nội dung dạy học đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình và phù hợp với điều kiện thực tế. Không gây xáo trộn, lãng phí, không làm phát sinh thêm gánh nặng cho học sinh và phụ huynh học sinh.

Đề nghị các trường hướng dẫn học sinh sử dụng, bảo quản sách giáo khoa, không viết, vẽ vào sách để sử dụng tiết kiệm, lâu dài. Nghiêm cấm hành vi ép học sinh mua mới khi sách giáo khoa còn có thể sử dụng được.

Sở này cũng yêu cầu các nhà trường tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên tự bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa của các môn học/hoạt động giáo dục của bộ sách thông qua việc nghiên cứu các bản sách giáo khoa, tài liệu, xem các bài giảng bồi dưỡng của tác giả/báo cáo viên… trên nền tảng công nghệ thông tin được các nhà xuất bản cung cấp; đảm bảo hoàn thành nội dung tự bồi dưỡng trước ngày 29.6.

Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay sẽ phối hợp nhà xuất bản để tổ chức tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa, dự kiến từ ngày 29.6 đến ngày 24.7 theo hình thức trực tuyến.

