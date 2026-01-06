Số hóa toàn bộ sách giáo khoa

Tập huấn giáo viên, bỏ lối dạy học "đọc - chép"

Báo cáo về việc triển khai sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc (thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị) tại hội nghị giao ban báo chí T.Ư sáng nay 6.1, Bộ GD-ĐT khẳng định không phủ nhận giá trị khoa học, sư phạm và thực tiễn của các bộ sách giáo khoa đã được biên soạn, thẩm định và phê duyệt trước đây (như "Cánh diều", "Chân trời sáng tạo"…).

Bộ GD-ĐT cho biết sẽ tập huấn giáo viên khi sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất ẢNH: TUYẾT MAI

Đây đều là các sản phẩm trí tuệ được xây dựng và phê duyệt đúng quy trình, đúng quy định, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ GD-ĐT ban hành", Bộ GD-ĐT nêu.

Theo cơ quan này, trong giai đoạn chuyển đổi, các bộ sách trên không bị loại bỏ, mà chuyển từ vai trò sách giáo khoa chính khóa sang vai trò tài liệu tham khảo và học liệu bổ trợ quan trọng.

Các nhà trường, thư viện có thể tiếp tục lưu trữ, khai thác và sử dụng để giáo viên và học sinh tham khảo, so sánh, đối chiếu, làm phong phú nội dung dạy học và bài giảng.

Nêu rõ việc thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa không đồng nghĩa với việc áp đặt phương pháp dạy học, Bộ GD-ĐT cam kết tiếp tục chỉ đạo giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức dạy học, lựa chọn phương pháp, hình thức và học liệu phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tiễn của nhà trường.

"Giáo viên dạy học theo yêu cầu cần đạt của chương trình, không dạy học theo lối "đọc - chép" nội dung sách giáo khoa, bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh đúng định hướng đổi mới giáo dục", Bộ GD-ĐT nêu.

Xác định tập huấn giáo viên và bảo đảm đầy đủ các điều kiện triển khai là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả của việc sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, Bộ GD-ĐT khẳng định, việc chuyển đổi sách giáo khoa chỉ đạt mục tiêu khi giáo viên được trang bị đầy đủ về chuyên môn, phương pháp và học liệu cần thiết.

Theo đó, Bộ GD-ĐT sẽ chỉ đạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa thống nhất theo hình thức linh hoạt, kết hợp trực tuyến và trực tiếp, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương và không làm phát sinh áp lực không cần thiết cho giáo viên.

Nội dung tập huấn tập trung vào cách tiếp cận chương trình, tổ chức dạy học theo yêu cầu cần đạt, khai thác hiệu quả sách giáo khoa và học liệu, thay vì hướng dẫn dạy học theo lối máy móc, rập khuôn.

Cùng đó, bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa để giáo viên và học sinh tiếp cận, sử dụng thuận lợi ngay từ đầu năm học.

Thời gian tới, Bộ GD-ĐT cho biết sẽ tổ chức rà soát, đánh giá và chỉnh lý, hoàn thiện (nếu cần thiết) bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" nhằm bảo đảm chất lượng khoa học, sư phạm và tính chuẩn mực khi triển khai sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Điều chỉnh cơ cấu ngân sách để miễn phí sách giáo khoa

Vẫn theo Bộ GD-ĐT, bộ sẽ phối hợp với các địa phương rà soát, điều chỉnh cơ cấu ngân sách, từng bước chuyển từ hỗ trợ mua nhiều bộ sách giáo khoa sang hỗ trợ trực tiếp cho học sinh, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành việc cung cấp miễn phí sách giáo khoa .

Đồng thời, chỉ đạo xây dựng cơ chế tổ chức in ấn, phát hành tập trung, áp dụng đấu thầu theo quy định của pháp luật nhằm tiếp tục giảm giá sách giáo khoa, bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng cho mọi học sinh.

Bộ GD-ĐT cũng triển khai số hóa toàn bộ bộ sách giáo khoa thống nhất, đồng thời xây dựng hệ sinh thái học liệu số đi kèm. Các học liệu này được phát triển theo hướng dùng chung, truy cập thuận lợi, miễn phí, phục vụ giáo viên, học sinh và người dân, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục phổ thông.