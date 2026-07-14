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Giáo dục

Giáo viên chịu trách nhiệm pháp lý hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật

Bích Thanh
Bích Thanh
Ngoài công bố 2 lĩnh vực nghiên cứu của cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học trung học, Sở GD-ĐT TP.HCM còn đưa ra yêu cầu ràng buộc trách nhiệm với học sinh, giáo viên hướng dẫn về tính pháp lý và minh bạch của đề tài nghiên cứu.

Ngày 14.7, Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2026 - 2027.

Giáo viên hướng dẫn đang làm việc tại cơ sở giáo dục nơi thí sinh đang học

Theo đó, Sở GD-ĐT công bố 22 lĩnh vực với các nội dung chuyên sâu cụ thể để học sinh tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật đồng thời đưa ra những lưu ý với giáo viên, học sinh để đảm bảo tính minh bạch trong thực hiện đề tài nghiên cứu.

Cụ thể, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu mỗi dự án dự thi có một người hướng dẫn nghiên cứugiáo viên có chuyên môn phù hợp với dự án dự thi đang làm việc tại cơ sở giáo dục nơi thí sinh đang học.

Mỗi người hướng dẫn nghiên cứu chỉ được hướng dẫn một dự án dự thi trong một lần tổ chức cuộc thi.

Đồng thời Sở GD-ĐT cũng có ràng buộc người hướng dẫn nghiên cứu chịu trách nhiệm về mặt pháp lý của dự án dự thi và phải ký phê duyệt kế hoạch nghiên cứu trước khi học sinh tiến hành nghiên cứu.

Giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật chịu trách nhiệm pháp lý - Ảnh 1.

Học sinh tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Học sinh thực hiện dự án sẽ trình bày sổ nhật ký nghiên cứu 

Dự án phải thực hiện sổ nhật ký nghiên cứu ghi lại toàn bộ quá trình nghiên cứu từ lúc lên ý tưởng đến khi hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu. Học sinh thực hiện dự án sẽ trình bày sổ nhật ký nghiên cứu khi được giám khảo ở vòng chấm phỏng vấn và vòng tuyển chọn yêu cầu.

Với mỗi dự án dự thi, Sở GD-ĐT nêu rõ, phải chưa được công bố ở bất kỳ cuộc thi nào khác, nếu kế thừa kết quả từ cuộc thi khác phải cung cấp đầy đủ thông tin trong nội dung báo cáo dự án.

Dự án không sao chép ở các nguồn trong và ngoài nước, thí sinh và giáo viên hướng dẫn chịu trách nhiệm trực tiếp, lãnh đạo đơn vị dự thi chịu trách nhiệm thẩm tra.

Hội đồng thẩm định dự án dự thi thẩm định quá trình nghiên cứu của học sinh thông qua hồ sơ dự thi, quá trình thực hiện kế hoạch nghiên cứu qua sổ nhật ký nghiên cứu. Trong quá trình thẩm định dự án dự thi, Hội đồng thẩm định sẽ xác minh các thông tin trong hồ sơ với cơ sở giáo dục hoặc cơ quan nghiên cứu nơi học sinh thực hiện dự án.

Sau đó, ban chấm thi tiến hành phỏng vấn trực tiếp (hoặc trực tuyến) các học sinh thực hiện các dự án đã đạt yêu cầu của vòng xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn để xét giải đồng thời chọn ra dự án tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

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