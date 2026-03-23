TP.HCM có 10 dự án của học sinh đạt giải khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) đoạt giải Nhất tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia ẢNH: L.H.P

Tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026 từ ngày 20-22.3 tại Hà Nội, đoàn Sở GD-ĐT TP.HCM tham dự với 13 đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh các trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đai Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Thị Xuân, Tân Bình, Tân Phú, Trần Văn Giàu, Nguyễn Hữu Huân, Võ Thị Sáu-Côn Đảo.

Kết quả, giải nhất thuộc về dự án "SBProbMol3: Phát triển mô hình tạo sinh xác suất đa phương thức trong thiết kế phối tử dựa trên cấu trúc không gian ba chiều của protein" của học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Đây cũng là một trong 14 giải nhất được trao tại cuộc thi.

Giải ba thuộc về các dự án:

Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong phát hiện sớm các dấu hiệu rối loạn sức khỏe tâm thần ở học sinh phổ thông trên địa bàn TP.HCM của học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Nurseathome – giường y tế thông minh có khả năng chuyển đổi thành xe lăn tự hành và điều khiển đa phương thức hỗ trợ người cao tuổi và người bị liệt toàn thân của học sinh Trường THPT Trần Văn Giàu.

Nghiên cứu và phát triển xe lăn leo cầu thang tích hợp công nghệ cân bằng động và điều khiển đa chế độ của học sinh Trường TH-THCS -THPT Tân Phú.

Giải tư thuộc về 6 dự án:

Nghiên cứu phát triển mặt nạ kem dưỡng da từ chiết xuất lá dâu tằm lên men và vi nang tinh dầu thiên nhiên của học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân.

AIVI – Thiết bị thị giác nhân tạo tích hợp AI hỗ trợ người khiếm thị trong đời sống" của học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

Ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, bảo tồn và phát triển bền vững các di sản văn hóa và du lịch sinh thái tại Côn Đảo của học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu (Đặc khu Côn Đảo).

Và 3 dự án cùng của học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong bao gồm:

Dự đoán tình trạng mất rừng tại Việt Nam bằng học sâu trên ảnh viễn thám.

Vật liệu trao đổi ion trên nền polymer phân hủy sinh học, định hướng xử lý nước tưới tiêu nhiễm mặn tại đồng bằng sông Cửu Long.

Áp dụng mô hình học sâu để cảnh báo một số tương tác nguy hiểm của trẻ em trong nhà qua camera an ninh theo thời gian thực.

Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026 diễn ra ngày 20, 21, 22.3 với sự tham dự của 242 dự án từ học sinh trung học ở 34 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ GD-ĐT nhìn nhận cuộc thi năm nay mang dấu ấn đậm nét của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, khi có 14 dự án thuộc lĩnh vực này. Học sinh không chỉ lập trình đơn thuần mà đã ứng dụng AI, IoT... vào giải quyết các bài toán thực tiễn, như giám sát an toàn giao thông, trợ lý ảo học tập, chẩn đoán y tế và nông nghiệp thông minh.

Bên cạnh đó, học sinh cũng quan tâm các vấn đề môi trường và kinh tế tuần hoàn với 27 dự án khoa học vật liệu và kỹ thuật môi trường. Các dự án tập trung vào vật liệu phân hủy sinh học (từ bã mía, vỏ sầu riêng, vỏ hến), xử lý vi nhựa, rác thải và năng lượng xanh.

Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS và THPT đã được Bộ GD-ĐT tổ chức từ năm 2013. Sau 14 năm tổ chức, Bộ đánh giá cuộc thi đã thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong trường phổ thông, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, định hướng học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn.