Gấp rút thi công hoàn thành 7 trường nội trú liên cấp trước mùa mưa 2026

Những cơn mưa đầu mùa đang cận kề Tây nguyên, trong khi hàng nghìn công nhân vẫn tất bật trên các đại công trường giữa vùng biên giới Gia Lai. Áp lực hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng 7 trường nội trú liên cấp trước năm học mới 2026 - 2027 đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Tiến độ căng như "dây đàn"

Theo báo cáo tiến độ mới nhất ngày 29.4 của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, dự án đang đồng loạt triển khai tại 7 điểm trường thuộc các xã biên giới Ia Púch, Ia Mơ, Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Dom, Ia Chía và Ia O.

Mỗi trường nội trú liên cấp gồm từ 12 - 16 hạng mục lớn như nhà học lý thuyết, nhà học bộ môn, khu nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên, nhà ăn, nhà đa năng, nhà văn hóa cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bể bơi, trạm biến áp và đường giao thông nội bộ.

Trường nội trú liên cấp xã Ia O còn nhiều hạng mục dang dở ẢNH: TRẦN HIẾU

Tuy nhiên, đến cuối tháng 4.2026, tổng khối lượng thực hiện mới đạt khoảng 40% giá trị hợp đồng xây lắp, trong khi thời gian còn lại trước hạn bàn giao chỉ chưa đầy 3 tháng.

Trong 7 điểm trường, chỉ có Ia Púch đang bám sát kế hoạch tổng thể. Sáu điểm còn lại đều chậm tiến độ ở nhiều mức độ khác nhau. Cụ thể, Ia Mơ chậm khoảng 14 ngày, Ia Nan chậm 7 ngày, Ia Pnôn chậm 15 ngày, Ia Dom chậm 15 ngày, Ia Chía chậm 15 ngày và Ia O chậm khoảng 10 ngày dù nhà thầu đã tăng cường nhân lực.

Tại điểm trường Ia Mơ, nơi có khối lượng thi công lớn nhất, nhiều tổ đội đang đồng thời đổ bê tông sàn mái cho các khối nhà. Công tác san nền tại đây mới đạt khoảng 73%, với hơn 95.000 m³ đất được xử lý và hơn 580 m kè chắn đất hoàn thành trong tổng số 976 m.

Ở Ia Pnôn, công trường đang huy động tới 250 công nhân làm việc liên tục. Ia Mơ có 197 người và Ia Púch khoảng 187 người tham gia thi công.

Áp lực mùa mưa và bài toán nhân lực

Tây nguyên bước vào mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 hằng năm. Mưa lớn có thể khiến việc đổ bê tông bị gián đoạn, gây sạt lở, ngập úng và hư hỏng nền đường thi công. Đây được xem là nguy cơ trực tiếp có thể làm "trôi" thêm nhiều tuần tiến độ của dự án trường nội trú liên cấp tại Gia Lai.

Nhiều trường nội trú liên cấp ở biên giới Gia Lai vẫn chậm tiến độ ẢNH: TRẦN HIẾU

Ngoài yếu tố thời tiết, đại diện Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết dự án còn chịu nhiều áp lực khác như giá xăng dầu, vật tư, vật liệu xây dựng biến động mạnh do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông; nguồn nhân công khan hiếm khi hàng loạt dự án đầu tư công cùng triển khai trên địa bàn.

Các điểm trường đều nằm ở khu vực biên giới xa trung tâm, giao thông vận chuyển vật liệu khó khăn. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh quy mô thiết kế theo yêu cầu của UBND tỉnh Gia Lai và Sở GD-ĐT trong quá trình thi công cũng ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ.

Một số hạng mục quan trọng vẫn chưa được thi công tại nhiều điểm trường, bao gồm hàng rào, đường giao thông nội bộ hoàn chỉnh, bể nước phòng cháy chữa cháy và các công trình phụ trợ… đang tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ.

Đề xuất huy động hơn 500 bộ đội hỗ trợ

Trước áp lực tiến độ ngày càng lớn, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai đã đề xuất UBND tỉnh Gia Lai kiến nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ lực lượng bộ đội địa phương tham gia thi công.

Theo đề xuất, khoảng 534 cán bộ, chiến sĩ có thể được điều động hỗ trợ tại 7 công trường biên giới. Đây được xem là nguồn nhân lực bổ sung quan trọng nhờ tính kỷ luật cao, khả năng thích nghi địa hình phức tạp và kinh nghiệm hoạt động tại khu vực biên giới.

Các công trình trường nội trú liên cấp đang chạy đua tiến độ để kịp năm học mới giữa áp lực mùa mưa Tây nguyên cận kề ẢNH: TRẦN HIẾU

Ông Phạm Xuân Điệp, Trưởng ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, cho biết: "Song song với đề xuất huy động quân đội, chúng tôi đồng thời triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tiến độ như yêu cầu các nhà thầu duy trì thi công liên tục ngay cả trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 vừa qua; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, cảnh báo các chế tài với nhà thầu chậm tiến độ; phối hợp với ngành điện đẩy nhanh việc đóng điện các trạm biến áp. Đến nay đã đóng điện 5/7 điểm. Đồng thời, chúng tôi cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành kiểm soát thị trường vật liệu xây dựng, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng đẩy giá".

Nhiều hạng mục phụ trợ tại các trường nội trú liên cấp vẫn chưa hoàn thành ẢNH: TRẦN HIẾU

Dự án xây dựng 7 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới Gia Lai được xác định là công trình chiến lược nhằm đảm bảo điều kiện học tập cho con em đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.500 tỉ đồng, triển khai trên diện tích gần 52 ha. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, hệ thống trường học này dự kiến phục vụ hơn 7.000 học sinh khu vực biên giới Gia Lai.