Lâm Đồng đề xuất chuyển 1.143 tỉ đồng vốn cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) diễn ra từ ngày 30.6 đến 1.7, UBND tỉnh Lâm Đồng trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2026 bố trí cho dự án đầu tư xây dựng cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương với số tiền 1.143 tỉ đồng (từ nguồn xổ số kiến thiết) để bố trí cho 135 dự án khởi công mới.

Ông Lưu Văn Trung (thứ 2 trái qua), Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cùng các Phó chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp ẢNH: C.T.V

Theo tờ trình của UBND tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2026, qua rà soát tình hình thực hiện và khả năng giải ngân, một số chủ đầu tư, đơn vị liên quan đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn.

Nguyên nhân là tiến độ thực hiện một số dự án chậm hơn dự kiến; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành; đồng thời có những dự án có nhu cầu giải ngân thấp hơn mức vốn đã được bố trí.

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương khi hoàn thành sẽ nối vào cao tốc Liên Khương - Prenn hiện hữu ẢNH: LÂM VIÊN

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh giảm 1.143 tỉ đồng kế hoạch vốn năm 2026 của dự án đầu tư xây dựng cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức PPP, giai đoạn 1, từ nguồn xổ số kiến thiết.

Nguồn vốn này sẽ được bổ sung cho 135 dự án khởi công mới nhằm kịp thời triển khai các công trình, nâng cao hiệu quả đầu tư và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Giải ngân đầu tư công còn thấp, ảnh hưởng đến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư công được giao của tỉnh, bao gồm vốn năm 2026 và vốn năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026, đạt hơn 20.115 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến hết tháng 6, địa phương mới giải ngân hơn 3.036 tỉ đồng, tương đương 15,09% kế hoạch.

Mức giải ngân này được đánh giá còn thấp so với yêu cầu tạo động lực tăng trưởng trong bối cảnh Lâm Đồng đặt mục tiêu GRDP năm 2026 tăng 10%.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư vẫn là "nút thắt" lớn ở nhiều dự án tại tỉnh Lâm Đồng ẢNH: LÂM VIÊN

Theo UBND tỉnh, "nút thắt" lớn nhất hiện nay vẫn là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư tại nhiều dự án. Bên cạnh đó, một số công trình giao thông trọng điểm còn gặp vướng mắc trong quá trình triển khai; giá vật liệu xây dựng và nhiên liệu biến động cũng làm tăng chi phí đầu tư, ảnh hưởng đến việc thực hiện các hợp đồng xây dựng.

Những yếu tố này khiến nhiều dự án khó có khả năng giải ngân hết số vốn được giao trong năm, trong đó có dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Thu ngân sách bằng 57,59% dự toán Trung ương giao

Trái với tiến độ đầu tư công còn chậm, thu ngân sách tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh Lâm Đồng. Sáu tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 18.666 tỉ đồng, bằng 57,59% dự toán Trung ương giao và 54,21% dự toán địa phương giao.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách ước đạt 16.568,4 tỉ đồng, tương ứng 40,93% dự toán Trung ương và 33,96% dự toán địa phương. Kết quả này góp phần tạo nguồn lực để địa phương tiếp tục đầu tư phát triển trong những tháng còn lại của năm.

Động lực tăng trưởng cũng được cải thiện khi GRDP quý II ước tăng khoảng 8,15%. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 10,48%, dịch vụ tăng 9,1%, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,21%.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng trong 6 tháng đầu năm 2026 khi toàn tỉnh đón gần 12 triệu lượt khách, tăng 18,08% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 825.000 lượt, tăng 18,6%.

Lâm Đồng đón khoảng 825.000 lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2026 ẢNH: LÂM VIÊN

Dù vậy, để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10% trong năm 2026, Lâm Đồng vẫn còn nhiều việc phải làm. Địa phương sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa, đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, tháo gỡ khó khăn cho khoảng 140 dự án ngoài ngân sách và thu hút thêm các dự án quy mô lớn nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.

Song song đó, tỉnh đặt mục tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2026 đạt trên 135.000 tỉ đồng, đồng thời phấn đấu tăng thu ngân sách thêm 10% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công được xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt để kích thích tăng trưởng, tạo hiệu ứng lan tỏa đối với đầu tư tư nhân và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.