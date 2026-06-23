Đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Ngày 23.6, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì cuộc họp nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đối với 2 dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì cuộc họp nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương ẢNH: H.S

Trong đó, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương tiếp tục là nội dung được lãnh đạo tỉnh đặc biệt lưu ý khi sau gần 1 năm kể từ ngày khởi công (khởi công ngày 29.6.2025), còn nhiều phần việc quan trọng vẫn đang chờ được tháo gỡ.

Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (giai đoạn 1) có chiều dài khoảng 73,62 km, tổng mức đầu tư hơn 17.718 tỉ đồng, đi qua địa bàn 10 xã, phường với 2.464 trường hợp bị ảnh hưởng, diện tích thu hồi hơn 681,8 ha.

Riêng năm 2026, dự án này được bố trí khoảng 2.940 tỉ đồng vốn đầu tư công. Tuy nhiên, đến nay mới giải ngân hơn 331 tỉ đồng, chủ yếu phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tư vấn xác định giá đất và các chi phí liên quan.

Sau gần 1 năm khởi công, tiến độ dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đang rất chậm ẢNH: LV

Theo ông Nguyễn Nhân Bản, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng số 1 (Lâm Đồng), trở ngại lớn nhất hiện nay là toàn bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán nhiều đoạn tuyến vẫn chưa được hoàn thiện, phê duyệt. Do chưa đủ điều kiện pháp lý để triển khai thi công đồng loạt, nên trên công trường nhà đầu tư mới chỉ thực hiện san ủi, dọn dẹp, phát quang mặt bằng.

Đến nay, các địa phương mới bàn giao khoảng 421,1 ha, đạt gần 68% diện tích cần bàn giao. Không chỉ vướng hồ sơ thiết kế, dự án còn chưa hoàn tất việc thu xếp nguồn vốn tín dụng.

Ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T - đại diện liên danh nhà đầu tư cam kết khi các thủ tục được hoàn tất, doanh nghiệp sẽ huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để quyết tâm triển khai nhanh dự án ẢNH: N.L

Giải trình tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T - đại diện liên danh nhà đầu tư, cho biết doanh nghiệp đã thu xếp khoảng 320 tỉ đồng vốn góp. Đối với khoản vay khoảng 8.000 tỉ đồng từ các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư cam kết sẽ hoàn tất các hợp đồng tín dụng trước ngày 15.7.

Về hồ sơ thiết kế kỹ thuật, doanh nghiệp cho biết đang phối hợp Sở Xây dựng Lâm Đồng đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt và cam kết hoàn thành trước tháng 7.2026.

Thừa nhận tiến độ thực hiện còn chậm, ông Nghị nhận trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh và cho biết sau ngày 10.7, khi các thủ tục được hoàn tất, doanh nghiệp cam kết sẽ huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để quyết tâm triển khai nhanh dự án.

Hai tuần họp một lần để đốc thúc tiến độ dự án

Báo cáo tại cuộc họp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng cho biết đến ngày 21.6 đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 846 hộ dân với tổng kinh phí hơn 331,69 tỉ đồng; còn khoảng 540 hộ chưa được phê duyệt phương án, với kinh phí dự kiến gần 298 tỉ đồng.

Đến ngày 21.6.2026, tổng diện tích đã bàn giao cho nhà đầu tư đạt 421,1 ha, tương đương 67,78% diện tích cần bàn giao để thực hiện cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương ẢNH: L.V

Tổng kinh phí bồi thường đã được phê duyệt đến nay đạt hơn 3.056 tỉ đồng cho 2.411 hộ dân; đã chi trả khoảng 2.197 tỉ đồng cho 1.902 hộ, tương đương gần 72%. Trong khi đó, tổng diện tích đã bàn giao cho nhà đầu tư đạt 421,1 ha, tương đương 67,78% diện tích cần bàn giao.

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương sẽ nối vào cao tốc Liên Khương - Prenn hiện hữu để lên Đà Lạt ẢNH: L.V

Trước thực trạng dự án đã khởi công gần 1 năm nhưng tiến độ cao tốc Bảo Lộc- Liên Khương còn chậm, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu doanh nghiệp phải khẩn trương huy động đầy đủ nguồn lực, máy móc và nhân công, thực hiện theo nguyên tắc "có mặt bằng đến đâu thì thi công đến đó".

Đồng thời, các sở, ngành phải bố trí lực lượng thường trực để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tăng cường giám sát tiến độ và trách nhiệm của nhà đầu tư.

"Tỉnh sẽ tổ chức họp trực tuyến định kỳ 2 tuần một lần để đốc thúc tiến độ dự án. Khó khăn phát sinh ở đâu phải báo cáo và xử lý ngay", ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh.