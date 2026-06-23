Đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Ngày 23.6, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì cuộc họp nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đối với 2 dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.
Trong đó, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương tiếp tục là nội dung được lãnh đạo tỉnh đặc biệt lưu ý khi sau gần 1 năm kể từ ngày khởi công (khởi công ngày 29.6.2025), còn nhiều phần việc quan trọng vẫn đang chờ được tháo gỡ.
Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (giai đoạn 1) có chiều dài khoảng 73,62 km, tổng mức đầu tư hơn 17.718 tỉ đồng, đi qua địa bàn 10 xã, phường với 2.464 trường hợp bị ảnh hưởng, diện tích thu hồi hơn 681,8 ha.
Riêng năm 2026, dự án này được bố trí khoảng 2.940 tỉ đồng vốn đầu tư công. Tuy nhiên, đến nay mới giải ngân hơn 331 tỉ đồng, chủ yếu phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tư vấn xác định giá đất và các chi phí liên quan.
Theo ông Nguyễn Nhân Bản, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng số 1 (Lâm Đồng), trở ngại lớn nhất hiện nay là toàn bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán nhiều đoạn tuyến vẫn chưa được hoàn thiện, phê duyệt. Do chưa đủ điều kiện pháp lý để triển khai thi công đồng loạt, nên trên công trường nhà đầu tư mới chỉ thực hiện san ủi, dọn dẹp, phát quang mặt bằng.
Đến nay, các địa phương mới bàn giao khoảng 421,1 ha, đạt gần 68% diện tích cần bàn giao. Không chỉ vướng hồ sơ thiết kế, dự án còn chưa hoàn tất việc thu xếp nguồn vốn tín dụng.
Giải trình tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T - đại diện liên danh nhà đầu tư, cho biết doanh nghiệp đã thu xếp khoảng 320 tỉ đồng vốn góp. Đối với khoản vay khoảng 8.000 tỉ đồng từ các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư cam kết sẽ hoàn tất các hợp đồng tín dụng trước ngày 15.7.
Về hồ sơ thiết kế kỹ thuật, doanh nghiệp cho biết đang phối hợp Sở Xây dựng Lâm Đồng đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt và cam kết hoàn thành trước tháng 7.2026.
Thừa nhận tiến độ thực hiện còn chậm, ông Nghị nhận trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh và cho biết sau ngày 10.7, khi các thủ tục được hoàn tất, doanh nghiệp cam kết sẽ huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để quyết tâm triển khai nhanh dự án.
Hai tuần họp một lần để đốc thúc tiến độ dự án
Báo cáo tại cuộc họp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng cho biết đến ngày 21.6 đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 846 hộ dân với tổng kinh phí hơn 331,69 tỉ đồng; còn khoảng 540 hộ chưa được phê duyệt phương án, với kinh phí dự kiến gần 298 tỉ đồng.
Tổng kinh phí bồi thường đã được phê duyệt đến nay đạt hơn 3.056 tỉ đồng cho 2.411 hộ dân; đã chi trả khoảng 2.197 tỉ đồng cho 1.902 hộ, tương đương gần 72%. Trong khi đó, tổng diện tích đã bàn giao cho nhà đầu tư đạt 421,1 ha, tương đương 67,78% diện tích cần bàn giao.
Trước thực trạng dự án đã khởi công gần 1 năm nhưng tiến độ cao tốc Bảo Lộc- Liên Khương còn chậm, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu doanh nghiệp phải khẩn trương huy động đầy đủ nguồn lực, máy móc và nhân công, thực hiện theo nguyên tắc "có mặt bằng đến đâu thì thi công đến đó".
Đồng thời, các sở, ngành phải bố trí lực lượng thường trực để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tăng cường giám sát tiến độ và trách nhiệm của nhà đầu tư.
"Tỉnh sẽ tổ chức họp trực tuyến định kỳ 2 tuần một lần để đốc thúc tiến độ dự án. Khó khăn phát sinh ở đâu phải báo cáo và xử lý ngay", ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh.
Tiến độ dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc
Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc cũng đang được tỉnh Lâm Đồng tập trung tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng.
Về mặt bằng, dự án mới bàn giao được 76,66 ha trên tổng số 261,55 ha cần thu hồi, tương đương 29,31%.
Đến giữa tháng 6.2026, dự án đã giải ngân gần 204 tỉ đồng, đạt 11,66% kế hoạch vốn được giao và khoảng 34,1% kế hoạch vốn dự kiến điều chỉnh. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ triển khai dự án trong thời gian tới.
Bình luận (0)