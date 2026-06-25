Có nên điều chỉnh biển cấm ô tô theo giờ ở Đà Lạt trong mùa hè?

Theo phản ánh của nhiều người dân, phóng viên Báo Thanh Niên khảo sát một số tuyến đường ở khu vực trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng), việc đặt biển cấm ô tô lưu thông, dừng, đỗ theo khung giờ đã góp phần giảm ùn tắc giao thông quanh các khu vực trường học.

Tuy nhiên, khi học sinh nghỉ hè và Đà Lạt bước vào cao điểm du lịch, việc duy trì các khung giờ cấm như hiện nay bộc lộ một số bất cập, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và du khách.

Việc đặt biển cấm ô tô lưu thông, dừng, đỗ theo khung giờ đã góp phần giảm ùn tắc giao thông quanh khu vực trường học ẢNH: LÂM VIÊN

Biển cấm ô tô phát huy hiệu quả khi học sinh đi học

Tại các phường trung tâm như Xuân Hương - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt và Lâm Viên - Đà Lạt, nhiều tuyến đường được tổ chức phân luồng giao thông nhằm hạn chế ùn tắc vào giờ học sinh đến trường và tan học. Đơn cử, đường Nhà Chung cấm đỗ xe một số khung giờ và cấm ô tô lưu thông từ 11 giờ - 12 giờ và 16 giờ - 17 giờ 30 (từ thứ hai đến thứ bảy).

Biển cấm ô tô rẽ vào đường Nhà Chung theo khung giờ từ thứ hai đến thứ bảy ẢNH: LÂM VIÊN

Trên đường Trần Quang Diệu, tuyến đường dẫn lên khu du lịch Dinh I - Bảo Đại, ô tô bị cấm lưu thông từ 11 giờ 15 - 12 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu, để bảo đảm trật tự giao thông trước Trường THPT Trần Phú.

Tương tự, đoạn đường Bùi Thị Xuân từ ngã ba Nguyễn Văn Trỗi đến ngã năm Đại học cấm ô tô lưu thông từ 11 giờ - 12 giờ và 16 giờ 30 - 17 giờ 30 do khu vực này tập trung 3 trường học gồm Trường tiểu học Nguyễn Trãi, THCS Nguyễn Du và THPT Bùi Thị Xuân với hơn 6.000 học sinh.

Cấm ô tô lưu thông trên đường Bùi Thị Xuân theo khung giờ gây khó cho xe chở du khách tham quan Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường như Hai Bà Trưng, Ngô Quyền… có trường học đều gắn bảng cấm dừng, đỗ theo khung giờ để giảm ùn ứ giao thông giờ tan học.

Theo ghi nhận của chúng tôi, các biện pháp này phát huy hiệu quả rõ rệt trong thời gian học sinh đến trường. Tuy nhiên, khi bước vào kỳ nghỉ hè và mùa du lịch cao điểm, các biển cấm vẫn được áp dụng như cũ, khiến một số bất cập bắt đầu bộc lộ ra.

Người dân, doanh nghiệp đề xuất điều chỉnh phù hợp với thực tế

Nhiều người dân và doanh nghiệp du lịch cho rằng cơ quan chức năng cần xem xét điều chỉnh linh hoạt theo mùa. Một chủ khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân đề xuất tạm dừng các khung giờ cấm trong thời gian nghỉ hè để tạo thuận lợi cho xe du lịch lưu thông.

Thực tế, không ít tài xế khi gặp biển cấm phải quay đầu hoặc đi đường vòng; gây lúng túng cho tài xế, thậm chí phát sinh ùn ứ cục bộ tại một số thời điểm.

Biển cấm ô tô trên đường Trần Quang Diệu vào giờ trưa khiến nhiều xe chở khách tham quan gặp khó khăn khi tiếp cận và rời điểm du lịch Dinh I - Bảo Đại ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Đinh Văn Khang (ở Đà Lạt) cho biết Dinh I - Bảo Đại đã mở cửa đón khách trở lại trong mùa hè năm nay. Tuy nhiên, biển cấm ô tô trên đường Trần Quang Diệu vào giờ trưa khiến nhiều xe chở khách tham quan gặp khó khăn khi tiếp cận và rời điểm du lịch.

Dinh I - Bảo Đại đã mở cửa đón khách trở lại trong mùa hè 2026 ẢNH: LÂM VIÊN

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Hậu, Phó chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, cho biết việc cấm ô tô lưu thông, dừng, đỗ trên địa bàn đang thực hiện theo Quyết định số 42 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Theo ông Hậu, việc lắp đặt biển cấm trước đây xuất phát từ kiến nghị của người dân nhằm giảm ùn tắc tại khu vực trường học. Mỗi lần điều chỉnh đều phải lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn và cần có thời gian để người dân làm quen, nên không thể thay đổi theo mùa.

Trường THPT Trần Phú trên đường Trần Quang Diệu mùa hè 2026 ẢNH: LÂM VIÊN

Một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết việc đặt bảng cấm phương tiện lưu thông, dừng, đỗ nay thuộc thẩm quyền của UBND cấp phường giải quyết, xử lý theo phân cấp. Quy định biển báo cấm bao gồm loại phương tiện và khung giờ (ghi giờ, thời gian cấm chỉ áp dụng trong khoảng thời gian đó).

Về vấn đề này, ngày 25.6, ông Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, khẳng định việc cấm ô tô theo khung giờ tại các khu vực trường học đã phát huy hiệu quả trong năm học. Tuy nhiên, khi học sinh nghỉ hè, nhu cầu đi lại của người dân và của du khách tăng cao, phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị cấp phường có thể đề xuất chủ tịch UBND phường phương án điều chỉnh phù hợp, vừa tạo thuận lợi cho người dân và hoạt động du lịch, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế địa phương.







