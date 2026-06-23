Hơn 2.200 học sinh dự giải thể thao toàn quốc tại Đà Lạt

Ngày 23.6, tại Nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, phường Langbiang – Đà Lạt (Lâm Đồng), Bộ GD-ĐT phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khai mạc giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026.

Hơn 2.200 học sinh phổ thông đến từ 30 tỉnh, thành phố tham dự giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 ẢNH: LÂM VIÊN

Đến dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh; ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT), Trưởng ban tổ chức giải. Phía tỉnh Lâm Đồng có ông Bùi Thắng, Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng, Phó trưởng ban tổ chức giải, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Lâm Đồng.

Học sinh tranh tài 5 môn thể thao với 214 bộ huy chương

Ban tổ chức cho biết giải năm nay quy tụ 30 đoàn thể thao học sinh đến từ các sở GD-ĐT trên cả nước với tổng cộng hơn 2.200 vận động viên; trong đó, môn điền kinh có 601 em, bơi 501 em, bóng bàn 380 em, võ cổ truyền 371 em và cầu lông 369 em. Đồng hành cùng các đoàn còn có 593 cán bộ, huấn luyện viên và đại diện các sở GD-ĐT.

Lễ khai mạc giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 tại Nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, phường Langbiang - Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Đoàn TP.HCM có lực lượng đông nhất với 399 thành viên, tiếp đến là TP.Hà Nội 309 thành viên, Lâm Đồng 198 thành viên và TP.Đà Nẵng 156 thành viên. Trong khi đó, Sơn La chỉ có 7 vận động viên và Lào Cai có 10 vận động viên tham dự.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 5 môn gồm điền kinh, bơi, bóng bàn, cầu lông và võ cổ truyền với tổng cộng 214 bộ huy chương. Đây không chỉ là sân chơi để học sinh giao lưu, học hỏi, nâng cao thể chất mà còn góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao học đường, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ cho thể thao nước nhà. Giải diễn ra từ ngày 23-30.6

Thể thao học đường góp phần phát triển toàn diện học sinh

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh thể thao học đường không chỉ giúp học sinh nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc mà còn rèn luyện ý chí, bản lĩnh, tinh thần kỷ luật, tính trung thực và khả năng hợp tác. Đây là những giá trị cốt lõi góp phần hình thành nhân cách, chuẩn bị hành trang để các em trở thành những công dân có trách nhiệm trong tương lai.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh thể thao học đường không chỉ giúp học sinh nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc mà còn rèn luyện ý chí, bản lĩnh, tinh thần kỷ luật, tính trung thực và khả năng hợp tác ẢNH: LÂM VIÊN

Thứ trưởng mong muốn các vận động viên thi đấu với tinh thần trung thực, đoàn kết, cao thượng; phát huy hết khả năng, vượt qua chính mình, tôn trọng luật thi đấu và đối thủ để không chỉ đạt thành tích cao mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của thể thao học đường.

Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị các sở GD-ĐT tích cực tham mưu với chính quyền địa phương ưu tiên nguồn lực đầu tư để nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục thể chất học sinh ngày càng tốt hơn. Quan tâm phát triển các câu lạc bộ thể thao trường học, đa dạng các môn thể thao để mỗi học sinh đều tự nguyện tham gia ít nhất một môn thể thao yêu thích cho bản thân... Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có tiềm năng tiếp thêm nguồn lực chất lượng cho nền thể thao đỉnh cao nước nhà.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh mong chính quyền các địa phương ưu tiên nguồn lực đầu tư để nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục thể chất học sinh ngày càng tốt hơn

ẢNH: LÂM VIÊN

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, khẳng định việc được Bộ GD-ĐT tin tưởng lựa chọn đăng cai tổ chức giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 là niềm vinh dự lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: LÂM VIÊN

"Đây không chỉ là cơ hội để địa phương đóng góp vào sự phát triển chung của phong trào thể thao học đường cả nước mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất Đà Lạt- Lâm Đồng giàu truyền thống văn hóa, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, con người thân thiện, nghĩa tình và mến khách", ông Nguyễn Minh nhấn mạnh.