Cuộc thi Vô địch quốc gia STEM, AI và robotics dành cho học sinh phổ thông

Chiều 28.11, Báo Tiền Phong phối hợp với Hội đồng Đội T.Ư, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, ĐH Bách khoa Hà Nội và các đơn vị đồng hành tổ chức họp báo công bố cuộc thi Vô địch quốc gia STEM, AI và robotics (VSAR) năm học 2025 - 2026. Cuộc thi được tổ chức dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn.

Cuộc thi năm nay có chủ đề "Năng lượng cho tương lai", dành cho học sinh phổ thông trên toàn quốc. Tham gia cuộc thi, học sinh được trải nghiệm và vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn thông qua các thử thách sinh động và phù hợp với từng lứa tuổi.

Học sinh trải nghiệm sân chơi liên quan STEM, AI và robotics bên lề cuộc họp báo ẢNH: T.P

Ông Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức VSAR, cho biết chủ đề 'Năng lượng cho tương lai' của cuộc thi năm nay mang 2 tầng ý nghĩa. Đó là năng lượng theo đúng nghĩa khoa học: điện gió, điện mặt trời, công nghệ tiết kiệm năng lượng, những mô hình mà các em sẽ nghiên cứu và mô phỏng trên sa bàn. Nhưng sâu xa hơn, đó là nguồn năng lượng tinh thần đang lan tỏa trong thế hệ trẻ Việt Nam: tinh thần sáng tạo, khát vọng cống hiến, mong muốn được góp phần xây dựng tương lai đất nước trong kỷ nguyên số.

Cũng theo ông Sưởng, cuộc thi là sân chơi thực nghiệm dành cho các bạn trẻ sáng tạo, dám thử nghiệm những ý tưởng mới, dám kiên trì theo đuổi hành trình khám phá của riêng mình.

Một trong những điểm nhấn của VSAR 2025 - 2026 là sự đồng hành của hội đồng chuyên môn gồm các nhà khoa học và giảng viên uy tín trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, robot, cơ điện tử, trí tuệ nhân tạo, vật lý và công nghệ vũ trụ đến từ các viện nghiên cứu, ĐH kỹ thuật hàng đầu trong nước.

Cuộc thi quy tụ nhiều giải đấu, giúp học sinh trải nghiệm và thể hiện năng lực trong những lĩnh vực cốt lõi của STEM, AI và robotics. Ở mỗi giải đấu các thí sinh, đội thi đạt thành tích cao được nhận huy chương, giấy chứng nhận, tiền mặt hoặc hiện vật, học bổng, quà tặng từ các nhà tài trợ.

Cuộc thi được triển khai trên toàn quốc, diễn ra từ tháng 11.2025 đến tháng 4.2026, với ba giai đoạn chính. Trong đó, từ tháng 12.2025 đến tháng 3.2026 sẽ tổ chức vòng loại tại các địa phương và vòng loại quốc gia, phối hợp cùng các sở GD-ĐT, các trường ĐH, các cơ sở giáo dục. Tháng 4.2026 sẽ diễn ra chung kết quốc gia và lễ trao giải VSAR 2025 - 2026, dự kiến tại Hà Nội.