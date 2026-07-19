Đàn bồ câu ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9: Biểu tượng hòa bình lay động lòng người

Một ngày giữa tháng 7 ở "đất lửa" Quảng Trị, tuyến quốc lộ 9 đoạn qua phường Nam Đông Hà tấp nập hơn hẳn bởi những dòng xe từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước đang hướng về Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, nơi an nghỉ của hơn 10.500 anh hùng liệt sĩ. Trên gương mặt mỗi người là sự thành kính cùng tấm lòng tri ân trong hành trình tìm về những địa chỉ đỏ.

Theo các cán bộ, nhân viên Ban quản trang Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, tháng 7 là quãng thời gian bận rộn nhất trong năm của đơn vị. Từ khi trời còn chưa sáng hẳn, mọi người đã có mặt để chuẩn bị đón những đoàn khách đầu tiên. Dòng người cứ thế nối tiếp nhau vào viếng, dâng hương, tưởng niệm cho đến tận chiều muộn.

Các cựu chiến binh với đàn chim bồ câu ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Những chú chim thường xuyên đậu trên đỉnh của tượng đài trung tâm ẢNH: BÁ CƯỜNG

Suốt 10 năm được đưa về nuôi, đàn chim bồ câu tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 đã gia tăng khoảng 200 con ẢNH: BÁ CƯỜNG

Công việc hằng ngày của những người làm quản trang là chuẩn bị hương hoa, hướng dẫn các đoàn thực hiện nghi lễ dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ngoài những công việc thầm lặng ấy, họ còn đảm nhận một "nhiệm vụ" đặc biệt khiến nhiều du khách rất thích thú.

Biểu tượng của hòa bình tung bay ở nơi yên nghỉ của hàng ngàn liệt sĩ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Chim bồ câu sẽ tập trung đông hơn khi nghe tiếng còi của nhân viên quản trang ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Nhiều người đến đây ngoài việc tri ân, dâng nén hương cho các liệt sĩ thì còn mong được ghi lại khoảnh khắc những chú chim bồ câu tung bay trên tượng đài trung tâm. Từ năm 2016, chúng tôi bắt đầu nuôi bồ câu ở đây và số lượng đến nay đã khoảng 200 con", anh Nhật Tân, nhân viên Ban quản trang Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 chia sẻ.

Ý tưởng nuôi bồ câu ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 xuất phát từ hình ảnh những chú chim bồ câu trắng được thả ở đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Theo thời gian, đàn chim không chỉ góp phần tô điểm cảnh quan của nghĩa trang mà còn trở thành biểu tượng đẹp ở chốn linh thiêng này.

Hình ảnh đẹp ở nghĩa trang ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ý tưởng nuôi bồ câu ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 xuất phát từ hình ảnh những chú chim bồ câu trắng được thả ở đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tượng đài trung tâm ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Bà Bùi Ngọc Mai (du khách từ thành phố Hải Phòng) cho biết, 5 năm qua, cứ đến kỷ niệm ngày Thương binh - liệt sĩ 27.7, cả gia đình bà lại vào Quảng Trị, đến nghĩa trang dâng hương và rất ấn tượng với đàn chim bồ câu tại đây.

"Khi nghe tiếng còi của nhân viên quản trang, hàng trăm chú chim từ tổ tung bay ra phía tượng đài trung tâm, có chú đi lang thang giữa sân, có chú thì đậu trên nóc tượng đài sao vàng. Ở một nơi yên tĩnh và thiêng liêng như thế, chúng tôi thấy rất cảm động và biết ơn những chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, cho chúng tôi được thấy cảnh tượng hòa bình này", bà Mai nói.

Đàn chim không chỉ góp phần tô điểm cảnh quan của nghĩa trang mà còn trở thành biểu tượng đẹp của hòa bình ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tổ của đàn chim bồ câu nằm ở bên phải, cách tượng đài trung tâm khoảng 50 m ẢNH: BÁ CƯỜNG

Những cánh chim trắng tự do bay lượn trên bầu trời nơi yên nghỉ của hàng vạn người con đã ngã xuống như một lời tri ân lặng lẽ đối với sự hy sinh của các anh, đồng thời nhắc nhở mỗi người về giá trị thiêng liêng của hòa bình, điều được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ.