Ít ai biết công viên Lê Văn Tám ở trung tâm TP.HCM từng là nghĩa trang lớn

Trước khi trở thành mảng xanh quen thuộc của người dân TP.HCM, khu vực công viên Lê Văn Tám từng là nghĩa trang rộng 7,5 ha, nơi chôn cất lính Pháp và nhiều nhân vật thuộc giới thượng lưu Sài Gòn xưa.
Nằm xung quanh những tòa nhà cao tầng và dòng xe ken đặc ở trung tâm TP.HCM, công viên Lê Văn Tám như một khoảng xanh hiếm hoi. Sáng sớm hay chiều tối, người dân thành phố đều chọn nơi đây làm điểm tập thể dục, đi bộ hay tìm một góc thư giãn dưới những tán cây cổ thụ.
Tuy vậy, ít ai biết rằng công viên Lê Văn Tám còn mang nhiều dấu tích lịch sử của Sài Gòn xưa. Khu công viên rộng lớn này từng là nghĩa trang lớn, nơi chôn cất lính Pháp và giới thượng lưu của Sài Gòn thời bấy giờ.
Năm 1955, nghĩa trang được đổi tên thành nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi. Đến năm 1983, khu đất này mới được quy hoạch làm công viên Lê Văn Tám như ngày nay
ẢNH: PHẠM HỮU
Khu vực phía sau công viên là khu tập luyện thể thao với nhiều môn như bóng bàn, bóng đá, bóng rổ... dành cho thiếu nhi
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