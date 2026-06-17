Ít ai biết công viên Lê Văn Tám ở trung tâm TP.HCM từng là nghĩa trang lớn

Nằm xung quanh những tòa nhà cao tầng và dòng xe ken đặc ở trung tâm TP.HCM, công viên Lê Văn Tám như một khoảng xanh hiếm hoi. Sáng sớm hay chiều tối, người dân thành phố đều chọn nơi đây làm điểm tập thể dục, đi bộ hay tìm một góc thư giãn dưới những tán cây cổ thụ.

Tuy vậy, ít ai biết rằng công viên Lê Văn Tám còn mang nhiều dấu tích lịch sử của Sài Gòn xưa. Khu công viên rộng lớn này từng là nghĩa trang lớn, nơi chôn cất lính Pháp và giới thượng lưu của Sài Gòn thời bấy giờ.

Năm 1859, sau khi chiếm đóng Sài Gòn, người Pháp tiến hành xây dựng khu nghĩa trang với diện tích 7,5 ha ở phía đông đường National (nay là Hai Bà Trưng), đồng thời nghĩa trang được giao cho Hải quân Pháp quản lý, chôn cất binh lính người Pháp ẢNH: PHẠM HỮU

Sau khi được thành lập, nghĩa trang này được người Sài Gòn gọi là nghĩa trang Massiges hay Đất Thánh Tây

ẢNH: PHẠM HỮU

Dù là nghĩa trang của người Pháp xây dựng nhưng cũng có số lượng lớn các ngôi mộ của những người châu Âu khác. Đặc biệt nơi đây chôn cất những người nổi tiếng và giới thượng lưu của thời kỳ thuộc địa... ẢNH: PHẠM HỮU

Năm 1955, nghĩa trang được đổi tên thành nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi. Đến năm 1983, khu đất này mới được quy hoạch làm công viên Lê Văn Tám như ngày nay ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày nay, khu đất công viên Lê Văn Tám là công viên có nhiều mảng xanh, với những hàng cây cổ thụ lớn ẢNH: PHẠM HỮU

Công viên hiện thuộc phường Tân Định, TP.HCM, được bao quanh bởi 4 tuyến đường chính là Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu và Phan Liêm ẢNH: PHẠM HỮU

Công viên Lê Văn Tám có vỉa hè rộng lớn ở 2 bên và phía trước. Trong ảnh, đoạn vỉa hè nằm dọc với trục đường Võ Thị Sáu ẢNH: PHẠM HỮU

Nơi đây cũng trở thành điểm sinh hoạt thư giãn tinh thần cho nhiều người. Ngoài ra cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giải trí cũng như các hội chợ, triển lãm... ẢNH: PHẠM HỮU

Công viên có mảng xanh lớn, là địa điểm của người dân TP.HCM lựa chọn để tập luyện thể thao ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực phía sau công viên là khu tập luyện thể thao với nhiều môn như bóng bàn, bóng đá, bóng rổ... dành cho thiếu nhi ẢNH: PHẠM HỮU



