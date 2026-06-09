Công viên Lê Thị Riêng: Những dấu tích lịch sử và nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Công viên Lê Thị Riêng xưa kia còn là nghĩa trang Đô Thành, sau đổi tên thành nghĩa trang Chí Hòa. Nghĩa trang Chí Hòa rộng 30 hecta, với cổng chính hướng ra đường Lê Văn Duyệt (nay là đường Cách Mạng Tháng Tám) thuộc khu Chí Hòa - Hòa Hưng của Sài Gòn - Gia Định. Trong thời kỳ chiến tranh (trước 1975), hàng loạt nấm mồ không tên mọc lên tại đây, mà đa phần là của lính chết trận không người thân nhận xác.
Sau ngày thống nhất đất nước, TP.HCM thực hiện giải tỏa, quy tập hài cốt, chỉnh trang nơi này thành công viên văn hóa, cảnh quan đẹp mắt và được đặt tên là Công viên Lê Thị Riêng.
Cổng chính của công viên nằm tại mặt tiền đường Cách Mạng Tháng Tám, các cổng phụ nằm giáp đường Trường Sơn và Bắc Hải (ảnh chụp tháng 1.2026)
ẢNH: PHẠM HỮU
Ngày 4.1.1999, tức là sau 68 năm ngày Tổng Bí thư Trần Phú hy sinh, ông Trần Văn Thược (cháu của Tổng Bí thư Trần Phú) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tìm thấy mộ phần của Tổng Bí thư Trần Phú ngay tại Công viên Lê Thị Riêng.
Đến ngày 12.1.1999, hài cốt của cố Tổng Bí thư Trần Phú được đưa về an táng tại quê nhà tỉnh Hà Tĩnh. Để tưởng nhớ công lao của đồng chí Trần Phú, tháng 9.2005, Đảng và Nhà nước đã tiến hành xây dựng bia tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú gần nơi tìm thấy phần mộ của ông.
Nhà bia tưởng niệm ghi danh hơn 2.000 anh hùng liệt sĩ và bia tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, trong đó có anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu
ẢNH: PHẠM HỮU
Trước kia, Công viên Lê Thị Riêng tọa lạc tại đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, quận 10, TP.HCM. Do đó, nơi đây được Đảng ủy, UBND quận 10 chọn làm nơi đặt Nhà truyền thống của quận, nhà bia tưởng niệm ghi danh hơn 2.000 anh hùng liệt sĩ và bia tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, trong đó có anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu.
Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vào tháng 7.2025, Công viên Lê Thị Riêng thuộc phường Hòa Hưng, với cổng chính nằm ở đường Cách Mạng Tháng Tám trong khi 3 mặt còn lại giáp với đường Trường Sơn và Bắc Hải.
Trước đó, vào cuối tháng 5, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã khởi động quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ với nghi vấn 2 hố chôn tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng. Việc này xuất phát từ tấm ảnh chụp lại cảnh chôn tập thể tại bãi đất trống ở nghĩa địa Đô Thành xưa.
Hôm 31.5, Bộ tư lệnh TP.HCM đã đưa nhiều nhân chứng, chuyên gia đến khảo sát tại công viên. Qua đối chiếu với lời kể nhân chứng, tài liệu lịch sử, hình ảnh, cơ quan chức năng đã khoanh vùng 7 vị trí có khả năng là nơi chôn lấp thi thể ở gần khu nhà truyền thống trong công viên.
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