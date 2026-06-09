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Đời sống Cộng đồng

Công viên Lê Thị Riêng: Những dấu tích lịch sử và nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Phạm Hữu
Phạm Hữu
09/06/2026 14:56 GMT+7

Từng là nghĩa trang Đô Thành của Sài Gòn xưa, Công viên Lê Thị Riêng không chỉ lưu giữ nhiều dấu tích lịch sử mà còn là nơi cơ quan chức năng đang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968.

Công viên Lê Thị Riêng xưa kia còn là nghĩa trang Đô Thành, sau đổi tên thành nghĩa trang Chí Hòa. Nghĩa trang Chí Hòa rộng 30 hecta, với cổng chính hướng ra đường Lê Văn Duyệt (nay là đường Cách Mạng Tháng Tám) thuộc khu Chí Hòa - Hòa Hưng của Sài Gòn - Gia Định. Trong thời kỳ chiến tranh (trước 1975), hàng loạt nấm mồ không tên mọc lên tại đây, mà đa phần là của lính chết trận không người thân nhận xác.

Sau ngày thống nhất đất nước, TP.HCM thực hiện giải tỏa, quy tập hài cốt, chỉnh trang nơi này thành công viên văn hóa, cảnh quan đẹp mắt và được đặt tên là Công viên Lê Thị Riêng.

Bên trong Công viên Lê Thị Riêng, nơi đang tìm mộ liệt sĩ hy sinh năm 1968 - Ảnh 1.

Toàn cảnh Công viên Lê Thị Riêng tại phường Hòa Hưng, TP.HCM

ẢNH: PHẠM HỮU

Bên trong Công viên Lê Thị Riêng, nơi đang tìm mộ liệt sĩ hy sinh năm 1968 - Ảnh 2.
Bên trong Công viên Lê Thị Riêng, nơi đang tìm mộ liệt sĩ hy sinh năm 1968 - Ảnh 3.

Cổng chính của công viên nằm tại mặt tiền đường Cách Mạng Tháng Tám, các cổng phụ nằm giáp đường Trường Sơn và Bắc Hải (ảnh chụp tháng 1.2026)

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày 4.1.1999, tức là sau 68 năm ngày Tổng Bí thư Trần Phú hy sinh, ông Trần Văn Thược (cháu của Tổng Bí thư Trần Phú) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tìm thấy mộ phần của Tổng Bí thư Trần Phú ngay tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đến ngày 12.1.1999, hài cốt của cố Tổng Bí thư Trần Phú được đưa về an táng tại quê nhà tỉnh Hà Tĩnh. Để tưởng nhớ công lao của đồng chí Trần Phú, tháng 9.2005, Đảng và Nhà nước đã tiến hành xây dựng bia tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú gần nơi tìm thấy phần mộ của ông.

Bên trong Công viên Lê Thị Riêng, nơi đang tìm mộ liệt sĩ hy sinh năm 1968 - Ảnh 4.

Khu vực cổng chính của công viên nhìn từ bên trong. Hiện tại, phía trước đang được rào chắn để thi công công trình metro số 2

ẢNH: PHẠM HỮU

Bên trong Công viên Lê Thị Riêng, nơi đang tìm mộ liệt sĩ hy sinh năm 1968 - Ảnh 5.

Công viên chia làm 3 khu vực chính. Ở giữa là khu tưởng niệm với nhà lưu niệm, các bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ

ẢNH: PHẠM HỮU

Bên trong Công viên Lê Thị Riêng, nơi đang tìm mộ liệt sĩ hy sinh năm 1968 - Ảnh 6.
Bên trong Công viên Lê Thị Riêng, nơi đang tìm mộ liệt sĩ hy sinh năm 1968 - Ảnh 7.

Nhà bia tưởng niệm ghi danh hơn 2.000 anh hùng liệt sĩ và bia tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, trong đó có anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu

ẢNH: PHẠM HỮU

Bên trong Công viên Lê Thị Riêng, nơi đang tìm mộ liệt sĩ hy sinh năm 1968 - Ảnh 8.

Cạnh nhà bia tưởng niệm có 2 ngôi mộ - 1 mộ bia vô danh và 1 mộ bia khắc tên Nguyễn V Sanh

ẢNH: PHẠM HỮU

Bên trong Công viên Lê Thị Riêng, nơi đang tìm mộ liệt sĩ hy sinh năm 1968 - Ảnh 9.

Tại khu vực 2 bia mộ này thỉnh thoảng có người dân từ bên ngoài vào thắp hương, dâng cúng

ẢNH: PHẠM HỮU

Bên trong Công viên Lê Thị Riêng, nơi đang tìm mộ liệt sĩ hy sinh năm 1968 - Ảnh 10.

Khu bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú được xây dựng sau khi tìm thấy mộ phần của ông

ẢNH: PHẠM HỮU

Trước kia, Công viên Lê Thị Riêng tọa lạc tại đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, quận 10, TP.HCM. Do đó, nơi đây được Đảng ủy, UBND quận 10 chọn làm nơi đặt Nhà truyền thống của quận, nhà bia tưởng niệm ghi danh hơn 2.000 anh hùng liệt sĩ và bia tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, trong đó có anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vào tháng 7.2025, Công viên Lê Thị Riêng thuộc phường Hòa Hưng, với cổng chính nằm ở đường Cách Mạng Tháng Tám trong khi 3 mặt còn lại giáp với đường Trường Sơn và Bắc Hải.

Trước đó, vào cuối tháng 5, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã khởi động quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ với nghi vấn 2 hố chôn tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng. Việc này xuất phát từ tấm ảnh chụp lại cảnh chôn tập thể tại bãi đất trống ở nghĩa địa Đô Thành xưa.

Hôm 31.5, Bộ tư lệnh TP.HCM đã đưa nhiều nhân chứng, chuyên gia đến khảo sát tại công viên. Qua đối chiếu với lời kể nhân chứng, tài liệu lịch sử, hình ảnh, cơ quan chức năng đã khoanh vùng 7 vị trí có khả năng là nơi chôn lấp thi thể ở gần khu nhà truyền thống trong công viên.

Bên trong Công viên Lê Thị Riêng, nơi đang tìm mộ liệt sĩ hy sinh năm 1968 - Ảnh 11.

Khu vực phía trái là hồ nước nhân tạo, thiết kế theo hình vòng cung kéo dài đến gần cuối công viên

ẢNH: PHẠM HỮU

Bên trong Công viên Lê Thị Riêng, nơi đang tìm mộ liệt sĩ hy sinh năm 1968 - Ảnh 12.

Khu vực hồ này hiện tại tổ chức dịch vụ câu cá giải trí

ẢNH: PHẠM HỮU

Bên trong Công viên Lê Thị Riêng, nơi đang tìm mộ liệt sĩ hy sinh năm 1968 - Ảnh 13.

Các cầu bắc qua hồ, giữa hồ có các nhà hàng thủy tạ

ẢNH: PHẠM HỮU

Bên trong Công viên Lê Thị Riêng, nơi đang tìm mộ liệt sĩ hy sinh năm 1968 - Ảnh 14.

Phía sau công viên là vườn cây bạch đàn. Nơi đây là khu vực dành cho người dân đến cắm trại, vui chơi, tập luyện thể thao

ẢNH: PHẠM HỮU

Bên trong Công viên Lê Thị Riêng, nơi đang tìm mộ liệt sĩ hy sinh năm 1968 - Ảnh 15.

Bên phải của công viên có một số mô đất cao, là các lối đi, tiểu cảnh xanh với nhiều hàng cây

ẢNH: PHẠM HỮU

Bên trong Công viên Lê Thị Riêng, nơi đang tìm mộ liệt sĩ hy sinh năm 1968 - Ảnh 16.

Côgn viên Lê Thị Riêng cũng là nơi người dân xung quanh tìm đến tập luyện thể thao hàng chục năm qua

ẢNH: PHẠM HỮU

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