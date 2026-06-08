Mộ liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng: Đầu tháng 7 khai quật

Sáng 8.6, tại TP.HCM, Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia tổ chức hội thảo về xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ tập thể được an táng tại khu vực Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nay là khu vực Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Sẽ quét ngầm tìm kiếm mộ liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Phát biểu tại hội thảo, thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá các ý kiến tham luận đã tiếp cận đúng, trúng và toàn diện chủ đề hội thảo. Theo ông, sự tham gia của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Quốc phòng, TP.HCM, các nhà khoa học, tổ giúp việc trực tiếp cho Phó thủ tướng, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân chứng lịch sử và cựu quân nhân Mỹ đã góp phần làm rõ thêm nhiều thông tin quan trọng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cho rằng, qua phân tích, đối chiếu đa chiều, các nguồn tư liệu, chứng cứ lịch sử và dấu tích thực địa đã cho thấy sự thống nhất cao về tính khả thi và độ tin cậy của hồ sơ. Những tư liệu được công bố tại hội thảo góp phần làm sáng tỏ, khẳng định khu vực Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán trước đây, nay là Công viên Lê Thị Riêng, nhiều khả năng tồn tại khu vực chôn cất tập thể quy mô lớn cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong Chiến dịch Mậu Thân 1968.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại hội thảo ẢNH: THÚY LIỄU

Theo thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, qua các giai đoạn từ năm 1975 đến nay, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1 triệu hài cốt liệt sĩ đưa vào các nghĩa trang. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập; gần 300.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang chưa xác định được thông tin.

Sau hội thảo, Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp chặt chẽ với UBND TP.HCM hoàn thiện phương án khảo sát thực địa, tổ chức khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Chậm nhất đầu tháng 7 khai quật mộ liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Kết luận hội thảo, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, đánh giá hội thảo đã làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, xúc động và đầy tri ân.

Các nguồn tài liệu lưu trữ của Việt Nam, hệ thống bản đồ, ảnh tư liệu, kho ảnh quân sự do phía Mỹ giải mật và cung cấp, lời kể của nhân chứng từ cả hai phía chiến tuyến cùng kết quả khảo sát, đối chiếu thực địa đã cho thấy sự tương đồng đáng chú ý về địa điểm, thời gian, diễn biến trận đánh và việc chôn cất tập thể cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

Ông Robert Ambrose Connor, cựu trung sĩ cảnh sát bảo vệ sân bay Biên Hòa nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc cung cấp thông tin về 2 khu mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực đường Trường Chinh, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi và khu mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM

ẢNH: THÚY LIỄU

Trên cơ sở đó, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kết luận đã có đầy đủ cơ sở lịch sử, khoa học, pháp lý và thực tiễn để khẳng định độ tin cậy cao về khu mộ liệt sĩ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng; đủ điều kiện triển khai các bước khảo sát chuyên sâu, tìm kiếm và khai quật theo quy định.

Phó thủ tướng yêu cầu thời gian tới phải tập trung xác định chính xác vị trí mộ tập thể, tổ chức khảo sát, tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời thực hiện giám định ADN càng nhanh càng tốt để từng bước đưa các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương, gia đình và đồng đội.



Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao tặng quà cho những người từng tham gia chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968 và thân nhân các liệt sĩ ẢNH: THÚY LIỄU

Bà Trà quán triệt yêu cầu kết hợp chặt chẽ hồ sơ, tài liệu, bản đồ, nhân chứng lịch sử với phương pháp khoa học, công nghệ hiện đại như radar xuyên đất, địa vật lý, khảo cổ học và công nghệ số. Quá trình triển khai phải khẩn trương nhưng hết sức kỹ lưỡng, thận trọng, khoa học, tỉ mỉ, chính xác; hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của khu vực trung tâm đô thị và đời sống người dân xung quanh.

Phó thủ tướng yêu cầu toàn bộ phương án phải được xây dựng sớm, triển khai khai quật chậm nhất đầu tháng 7.2026.