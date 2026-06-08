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Thời sự

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tại Công viên Lê Thị Riêng

Thúy Liễu
Thúy Liễu
08/06/2026 10:45 GMT+7

Trước khi dự hội thảo xác minh thông tin mộ liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo TP.HCM đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Sáng 8.6, đoàn công tác lãnh đạo Trung ương do Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia), làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, và các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Khu vực này trước đây là Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nơi đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ trong thời kỳ kháng chiến.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

ẢNH: T.L

Tham gia đoàn có thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo 515 TP.HCM; trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hoạt động dâng hương diễn ra trong khuôn khổ Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nay là Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tại Công viên Lê Thị Riêng

ẢNH: T.L

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các thành viên trong đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn", nỗ lực hơn nữa trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng tình cảm, nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ và toàn xã hội.

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Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà Dâng hương mộ liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng Nghĩa địa Chí Hòa
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