Mộ liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng: Thêm cơ sở khai quật

Sáng 8.6, tại TP.HCM, Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia tổ chức hội thảo về xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ tập thể được an táng tại khu vực Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nay là khu vực Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM.



Hội thảo do Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quốc gia chủ trì. Ban điều hành phối hợp có thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Chỉ đạo 515 Quốc gia; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Hội thảo cũng có sự tham gia của các nhân chứng lịch sử, chuyên gia, nhà khoa học, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, các câu lạc bộ truyền thống kháng chiến khối vũ trang biệt động và thân nhân các gia đình liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Mậu Thân 1968.

Ảnh phục dựng về khu vực nơi nghi vấn có mộ liệt sĩ quanh khu vực Nghĩa địa Chợ Quán và Nghĩa địa Chí Hòa (nay là Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng) ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Hội thảo nhằm thu thập, tổng hợp, định hướng, thảo luận, phản biện và kết luận ý kiến của các nhân chứng, cựu chiến binh, qua đó kết nối các nguồn tin liên quan đến khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể.

Đây là cơ sở quan trọng về khoa học và pháp lý để các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức khảo sát thực địa, khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Sài Gòn - Gia Định, Chợ Lớn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Sớm đón các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ

Phát biểu khai mạc, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh đây là hội thảo "vô cùng đặc biệt", nhằm xác minh thông tin về mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực Nghĩa trang Đô Thành trước đây. Theo Phó thủ tướng, hội thảo "không chỉ là một cuộc hội thảo khoa học mà còn là dịp làm sáng tỏ những sự thật lịch sử còn chưa được giải đáp trọn vẹn".

Toàn cảnh hội thảo ẢNH: THÚY LIỄU

Hoạt động này cũng thể hiện sâu sắc đạo lý "đền ơn đáp nghĩa", lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến tuổi trẻ, xương máu và cả cuộc đời mình cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó thủ tướng cho biết, thời gian gần đây, nhiều tài liệu quân sự và kho ảnh của phía Hoa Kỳ liên quan đến trận đánh năm 1968 đã được giải mật, cung cấp cho Việt Nam. Các nguồn tư liệu này được kết hợp với dữ liệu lịch sử, sơ đồ quân sự, hình ảnh tư liệu, hồi ức chiến tranh và lời kể của các nhân chứng lịch sử.

Đặc biệt, có sự hỗ trợ tận tâm, cung cấp thông tin trực tiếp từ các nhân chứng lịch sử như cựu binh Mỹ Robert Ambrose Connor cùng các cựu chiến binh Mỹ khác; sự phối hợp của nhóm tình nguyện nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam - Hoa Kỳ và Bộ Tư lệnh TP.HCM với các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng. Những nguồn thông tin này đã góp phần củng cố hồ sơ, giúp các cơ quan chức năng có thêm "những cơ sở thực tiễn vô cùng quý giá".

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, cả nước đang bước vào những ngày tháng cao điểm của "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin". Chiến dịch ấy đang thôi thúc từng ngày, từng giờ, từng phút.

"Mỗi thông tin được kiểm chứng, mỗi tư liệu được đối chiếu, mỗi ký ức được nhắc lại hôm nay đều mang ý nghĩa rất đặc biệt để mong được đón các anh hùng trở về cùng đất Mẹ và đồng đội, để lời một ca khúc tha thiết 'về đây các anh ơi, hãy về đây, về nghe mẹ ru, về nghe em hát' được trở thành hiện thực", Phó thủ tướng xúc động nói.

Trong đó, Phó thủ tướng đề nghị rà soát, đánh giá toàn diện, cẩn trọng, chặt chẽ về lịch sử, khoa học, pháp lý và thực tiễn; bảo đảm tính chính xác, tính liên kết và độ tin cậy của toàn bộ các nguồn thông tin, tài liệu, hồ sơ đã được giải mật.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc hội thảo ẢNH: THÚY LIỄU

Một yêu cầu quan trọng được đặt ra là phải trả lời cho bằng được câu hỏi: với toàn bộ dữ liệu, thông tin, chứng cứ lịch sử hiện có, đã đủ độ tin cậy, đủ cơ sở thực tiễn để khẳng định các điểm được xác định trong khu vực Công viên Lê Thị Riêng là nơi chôn cất tập thể các anh hùng liệt sĩ Việt Nam trong Chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968 hay chưa.

Phó thủ tướng lưu ý phải phát huy tối đa hiệu quả của công nghệ radar xuyên đất, quét ngầm, kết hợp hệ thống định vị, không ảnh, bản đồ lịch sử, các nguồn dữ liệu và thông tin từ nhân chứng lịch sử, nhằm bảo đảm công tác tìm kiếm đạt độ chính xác cao nhất.

"Chúng ta đủ niềm tin chính thức để tiến hành công tác khai quật, tìm kiếm, sớm đón các anh hùng liệt sĩ khu mộ tập thể nơi đây trở về với quê hương, đất nước và đồng đội", Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.



Trước khi diễn ra hội thảo, lúc 7 giờ cùng ngày, các đại biểu tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM. Đây là khu vực được xác định có liên quan đến thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trong thời kỳ kháng chiến, cần tiếp tục được xác minh, kết luận.