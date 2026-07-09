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Đời sống

'Rừng sứ' phủ trắng nghĩa trang hơn trăm năm ở Đồng Nai

Nguyễn Trúc
Nguyễn Trúc
Hàng ngàn cây sứ đồng loạt bung nở, phủ trắng lối đi và những ngôi mộ đá rêu phong tại nghĩa trang Phước Kiến hơn trăm năm tuổi ở Đồng Nai.

Lối đi phủ kín cánh sứ

Chỉ cách tuyến đường lớn vài phút di chuyển, nghĩa trang Phước Kiến (phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai) nằm lặng lẽ sau những con hẻm nhỏ. Mỗi khi mùa hoa sứ đến, cả khu nghĩa trang như khoác lên mình tấm áo mới. Những cánh hoa trắng ngà điểm nhụy vàng rơi kín mặt đất, phủ lên các bậc tam cấp, thành mộ đá và những khoảng rêu phong nhuốm màu thời gian.

Lạc giữa ‘rừng sứ’ ở nghĩa trang Phước Kiến - Ảnh 1.

Những chùm hoa sứ trắng ngà điểm nhụy vàng đồng loạt bung nở vào đầu tháng 7

ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Bước sâu vào bên trong, ánh nắng dần khuất sau những tán sứ cổ thụ đan cài vào nhau. Nhiều thân cây lớn, xù xì, uốn lượn theo năm tháng, tỏa bóng mát bao trùm các dãy mộ. Những tán cây tạo thành các "mái vòm" tự nhiên, bên dưới là lớp cánh hoa trắng trải dài như tấm thảm. Có nơi, hoa phủ kín cả những phiến đá cũ và chân các ngôi mộ.

Lạc giữa ‘rừng sứ’ ở nghĩa trang Phước Kiến - Ảnh 2.

Hoa sứ nở xen giữa những phần mộ đã nhuốm màu thời gian, tạo nên khung cảnh bình yên

ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Không ít người lần đầu đến đây đều bất ngờ trước vẻ đẹp rất khác của một nghĩa trang lâu đời. Sắc trắng của hoa sứ khiến không gian trở nên nhẹ nhàng, tĩnh tại, mang đến cảm giác bình yên.

Đứng trước phần mộ gia tộc, chị T.N.H. (35 tuổi, phường Biên Hòa) chia sẻ gia đình chị qua nhiều thế hệ đã an táng người thân tại đây. "Từ nhỏ theo cha mẹ đi tảo mộ, tôi đã thấy những cây sứ này cao lớn. Mỗi năm hoa nở, nhìn cánh sứ phủ trắng lối đi, tôi lại nhớ đến ông bà, tổ tiên. Khung cảnh này vừa quen thuộc, vừa rất thiêng liêng", chị nói.

Lạc giữa ‘rừng sứ’ ở nghĩa trang Phước Kiến - Ảnh 3.

Dưới những tán sứ già, nghĩa trang Phước Kiến vẫn mát rượi ngay cả giữa trưa hè

ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Chính những hàng sứ cổ thụ đã tạo nên diện mạo rất riêng cho nghĩa trang Phước Kiến. Mỗi mùa hoa nở, nơi đây được nhiều người ví như một "rừng sứ" giữa lòng thành phố.

Dấu tích hơn một thế kỷ dưới tán sứ

Ít ai biết rằng nghĩa trang này đã tồn tại hơn một thế kỷ, gắn với quá trình định cư của cộng đồng người Hoa trên vùng đất Biên Hòa (cũ). Sau khi các bang hội Phúc Kiến, Triều Châu và người Hẹ ổn định cuộc sống, họ đã chọn vùng gò cao Hóa An xưa để xây dựng nơi an nghỉ chung cho đồng hương. Đến nay, nhiều phần mộ vẫn giữ gần như nguyên vẹn kiến trúc truyền thống.

Lạc giữa ‘rừng sứ’ ở nghĩa trang Phước Kiến - Ảnh 4.

Một góc nghĩa trang Phước Kiến hướng về trung tâm thành phố Đồng Nai

ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Khác với kiểu mộ phổ biến của người Việt, nhiều ngôi mộ tại đây được xây theo dạng "mộ ngai" với 2 cánh tay ôm lấy nấm mộ. Trên các bia đá vẫn còn lưu giữ những dòng chữ Hán ghi quê quán, danh tính và năm lập mộ. Xen giữa các khu mộ là bình phong đá, trụ biểu cùng các linh vật như kỳ lân, nghê, sư tử, phản ánh tín ngưỡng và quan niệm phong thủy của cộng đồng người Hoa xưa.

Lạc giữa ‘rừng sứ’ ở nghĩa trang Phước Kiến - Ảnh 5.

Rừng sứ ở nghĩa trang Phước Kiến nhìn từ trên cao

ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Cho đến nay, nghĩa trang Phước Kiến vẫn giữ được vẻ trầm mặc vốn có. Mỗi mùa hoa sứ nở, những cánh hoa trắng lại lặng lẽ phủ kín lối đi, ôm lấy những ngôi mộ đã bạc màu theo năm tháng. Theo quan niệm truyền thống của người Hoa, hoa sứ tượng trưng cho sự thanh khiết, bền bỉ và bình yên, thường được trồng tại các không gian tâm linh. Qua nhiều thế hệ, những hàng sứ nơi đây không chỉ là dấu ấn cảnh quan mà còn trở thành chứng nhân lặng lẽ của dòng chảy lịch sử và ký ức về một cộng đồng đã gắn bó với vùng đất Đồng Nai hơn trăm năm.

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nghĩa trang Phước Kiến Hoa Sứ phường Biên Hoà thành phố Đồng Nai

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