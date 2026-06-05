Lấy mẫu ADN phần mộ Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9

Ngày 5.6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tham dự và chỉ đạo hoạt động có đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Các tổ công tác tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 ẢNH: THANH LỘC

Trước khi triển khai nhiệm vụ, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Theo kế hoạch, lực lượng chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu đối với 5.929 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin đang an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Song song với đó, toàn bộ hồ sơ, dữ liệu liên quan sẽ được số hóa, cập nhật vào hệ thống quản lý theo quy định, phục vụ công tác lưu trữ, đối chiếu và giám định ADN.

Quá trình lấy mẫu được thực hiện theo quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt, bảo đảm tính khoa học, chính xác và trang nghiêm. Các tổ công tác phối hợp chặt chẽ từ khâu xác định vị trí phần mộ, lấy mẫu, bảo quản, niêm phong đến cập nhật thông tin và bàn giao mẫu phẩm.

Công tác lấy mẫu được diễn ra tỉ mỉ và trang nghiêm ẢNH: THANH LỘC

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị yêu cầu các lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện từng công đoạn một cách tỉ mỉ, thận trọng, bảo đảm không xảy ra nhầm lẫn hoặc nhiễm chéo giữa các mẫu.

Đây là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ trên cả nước.