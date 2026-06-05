Tạm giam hiệu trưởng trường tiểu học ở Quảng Trị, điều tra hành vi nhận hối lộ

Ngày 5.6, Viện KSND tỉnh Quảng Trị cho biết đã trực tiếp kiểm sát việc thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Văn Đông, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 Quảng Phúc, vào chiều 4.6 để điều tra về hành vi nhận hối lộ theo điều 354 bộ luật Hình sự.

Theo Viện KSND tỉnh Quảng Trị, các quyết định tố tụng trong vụ án được Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Kiểm sát viên được phân công đã tham gia kiểm sát đầy đủ các hoạt động tố tụng nhằm bảo đảm quá trình điều tra được tiến hành khách quan, đúng quy định, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người có liên quan.

Ông Nguyễn Văn Đông nghe lệnh bắt, khám xét nơi ở ẢNH: THANH LỘC

Viện KSND tỉnh Quảng Trị cho biết việc kiểm sát chặt chẽ các hoạt động bắt, tạm giam và khám xét ngay từ giai đoạn đầu của vụ án góp phần nâng cao chất lượng điều tra, xử lý vụ việc đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, vụ việc xuất phát từ đơn thư tố cáo phản ánh nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động của nhà trường. Trong đó có các nội dung liên quan đến việc ký kết hợp đồng lao động đối với giáo viên, nhân viên cũng như công tác quản lý, thu - chi tài chính.

Trước đó, UBND phường Bắc Gianh đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Đông từ ngày 1.4 đến hết ngày 13.6.2026 để phục vụ công tác điều tra theo đề nghị của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị.

Theo UBND phường Bắc Gianh, việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Đông được thực hiện sau khi cơ quan điều tra có văn bản đề nghị, liên quan đến một số vấn đề về tài chính đang được làm rõ.