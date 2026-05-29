Cán bộ y tế nhận hối lộ để cấp phép cho 686 phòng khám, quầy thuốc

Hôm nay 29.5, TAND TP.Hà Nội sẽ xét xử 16 bị cáo trong vụ án đưa, nhận và môi giới hối lộ xảy ra tại Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, thuộc Sở Y tế Hà Nội.

9 người phạm tội khi là lãnh đạo, cán bộ của phòng này và nhân viên lái xe gồm: Nguyễn Văn Đức, trưởng phòng; 2 phó phòng Tô Tử Anh và Trần Thị Bạch Tuyết cùng 6 người khác đều bị truy tố tội nhận hối lộ.

2 cựu nhân viên Sở Y tế Hà Nội gồm Ngô Thị Hồng Phương, chuyên viên văn phòng; Nguyễn Đình An, nhân viên Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và 5 người khác bị truy tố tội môi giới hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Văn Đức, cựu Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, thuộc Sở Y tế Hà Nội ẢNH: CACC

Nhận hối lộ để cấp phép quầy thuốc, phòng khám

Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân là đơn vị trực tiếp tham mưu cho sở để quản lý hành nghề y, dược tư nhân; cấp giấy phép hành nghề, giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Do thiếu các điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động, hành nghề, nên nhiều chủ cơ sở đã chủ động liên hệ với "cò" và trả 15 - 70 triệu đồng để được cấp các giấy chứng nhận và giấy phép.

Người môi giới sẽ móc nối cán bộ của Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân để thỏa thuận, hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua lỗi vi phạm.

Trong lĩnh vực dược, các sai phạm được biếu tiền để bỏ qua gồm: sắp xếp thuốc lẫn với sản phẩm không phải là thuốc, chưa xuất trình được biên bản kiểm nhập thuốc, kho bảo quản thuốc chung với khu vực sinh hoạt, niêm yết giá thuốc chưa đầy đủ...

Việc này đã trực tiếp làm suy yếu hiệu lực quản lý nhà nước, khiến các cơ sở kinh doanh không đạt chuẩn vẫn có thể đưa thuốc ra thị trường.

Trong lĩnh vực quản lý hành nghề y, các sai phạm tập trung vào việc cấp giấy phép hoạt động cho các phòng khám chuyên khoa như răng hàm mặt, nha khoa, sản phụ khoa.

Các lỗi phổ biến được bỏ qua sau khi chi tiền gồm: nhân sự không đủ năng lực; phòng khám không riêng biệt, không có cửa ra vào; không đạt chuẩn về diện tích phòng; thiết bị y tế không đủ tiêu chuẩn; không có hồ sơ mua bán thiết bị y tế...

Chuỗi sai phạm kéo dài từ năm 2019 - 2024. Nhóm cựu cán bộ y tế đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 3,8 tỉ đồng, cấp phép sai cho 686 phòng khám, tiệm thuốc.

Chủ quầy thuốc, phòng khám không bị xử lý hình sự

Trong số những người nhận hối lộ, các trưởng, phó phòng gồm ông Đức, ông Tử Anh và bà Tuyết thừa nhận đã cầm tổng gần 1,4 tỉ đồng từ các "cò".

Người nhận nhiều nhất là ông Tử Anh với hơn 1,3 tỉ đồng, với 79 lần nhận gián tiếp qua tài khoản của lái xe riêng.

Các bị cáo làm dịch vụ môi giới bị xác định đã nhận 8,67 tỉ đồng của 686 cơ sở y, dược tư nhân để chạy giấy phép, móc nối cán bộ. Họ bớt lại hưởng riêng khoảng 850 triệu đồng.

Hai "cò" môi giới nhiều nhất là Nguyễn Thị Bích và Bùi Lan Anh với tổng 5,2 tỉ đồng của 473 cơ sở. Không chỉ trực tiếp thu tiền, nhóm này còn phân phối lại cho các môi giới khác hoặc trực tiếp đưa cho cán bộ sở y tế.

Đáng chú ý, Viện KSND xác định ngoài các bị cáo bị truy tố, còn một số cán bộ, nhân viên y tế dù nhận phong bì cảm ơn nhưng với vai trò lệ thuộc, không có quyền quyết định và số tiền nhận không lớn nên cơ quan chức năng quyết định không xử lý hình sự.

Trong khi đó, các chủ nhà thuốc và phòng khám dù là người đưa tiền nhưng được xác định là có tâm lý bị động, phải chi tiền để tránh bị gây khó dễ hoặc trả lại hồ sơ nhiều lần, đồng thời đã tích cực hợp tác khai báo nên cũng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.