Cựu viện trưởng nhận hối lộ 47 tỉ đồng kháng cáo

Ngày 4.5, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét kháng cáo của 15 người trong vụ án đưa và nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần y dược LanQ (Công ty LanQ), Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm (Công ty Sơn Lâm) và hàng loạt cơ sở y tế trên cả nước.

Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM Huỳnh Nguyễn Lộc tại phiên tòa sơ thẩm ẢNH: PHÚC BÌNH

Trong những người kháng cáo, có ông Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, hồi tháng 2 bị tòa sơ thẩm TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù, với cáo buộc nhận hối lộ hơn 47 tỉ đồng.

Người bị cáo buộc đưa hối lộ cho ông Lộc là ông Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty LanQ, cũng xin giảm nhẹ hình phạt. Tại cấp sơ thẩm, ông này bị tuyên tổng cộng 19 năm tù về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Nhóm kháng cáo còn lại gồm ông Phạm Văn Cách, Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm (cấp sơ thẩm tuyên phạt 15 năm tù về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ), và hàng loạt chủ công ty dược, cựu lãnh đạo hoặc cán bộ các cơ sở y tế.

Theo cáo buộc, để có thể trúng hàng loạt gói thầu cung cấp dược liệu hoặc vị thuốc, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm Phạm Văn Cách đã chi gần 71 tỉ đồng để hối lộ lãnh đạo, cán bộ tại các cơ sở y tế.

Trong số tiền trên, ông Cách chi cho cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM Huỳnh Nguyễn Lộc hơn 47 tỉ đồng, cựu Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh Đinh Thị Mộng Thanh 2,3 tỉ đồng, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên Trương Thị Thu Hương hơn 10 tỉ đồng…

Khai tại tòa, ông Cách cho biết, việc yêu cầu chi "hoa hồng" thường sẽ do các cán bộ y tế chủ động đề xuất. Bị cáo chấp nhận "yêu sách" này vì muốn công việc làm ăn thuận lợi.

Song, một số cựu cán bộ y tế lại cho rằng họ "nhận tiền thụ động", đưa thì nhận chứ không đặt nặng vấn đề lợi ích vật chất.

Ngoài sai phạm trên, viện kiểm sát còn xác định Công ty LanQ có đơn vị thành viên là công ty sở hữu Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ đặt tại tỉnh Bắc Giang (cũ).

Để thuận lợi trong việc tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty LanQ Nguyễn Mạnh Quyền chỉ đạo kế toán trưởng là Nguyễn Thúy Kim nhiều lần chi tiền hối lộ ông Thân Đức Lại, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, với tổng số 700 triệu đồng.

Công ty LanQ còn phối hợp với Công ty Sơn Lâm ký hợp đồng cung cấp thuốc. Trên thực tế, phía LanQ chỉ mua một số lượng rất ít vị thuốc của Sơn Lâm, còn lại mua của một doanh nghiệp khác với giá thấp hơn, nhưng phía Sơn Lâm vẫn xuất hóa đơn khống.

Sau khi hợp thức được đầu vào của vị thuốc và thông qua hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Công ty LanQ làm hồ sơ, được thanh toán hơn 40 tỉ đồng từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và người dân cùng chi trả.

Trừ đi chi phí mua thuốc và tiền thuế VAT đã nộp, ông Quyền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 18 tỉ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và người dân.