Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bị cáo buộc nhận hối lộ 47 tỉ, cựu viện trưởng nói 'nhận tiền thụ động'

Tuyến Phan
Tuyến Phan
29/01/2026 14:54 GMT+7

Bị cáo buộc nhận hối lộ tới hơn 47 tỉ đồng, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM Huỳnh Nguyễn Lộc cho rằng mình 'nhận tiền thụ động'.

TAND TP.Hà Nội đang xét xử 23 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần y dược LanQ (gọi tắt là Công ty LanQ), Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm (Công ty Sơn Lâm) và các đơn vị liên quan.

- Ảnh 1.

Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM Huỳnh Nguyễn Lộc

ẢNH: PHÚC BÌNH

Có đến 18 người là các cựu lãnh đạo, cán bộ cơ sở y tế bị truy tố về tội nhận hối lộ. Trong số này, ông Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, bị cáo buộc nhận nhiều nhất, hơn 47 tỉ đồng, từ phía Công ty Sơn Lâm.

Cáo trạng xác định, từ năm 2017 - 2023, Công ty Sơn Lâm trúng thầu 10 hợp đồng cung cấp dược liệu y tế cho Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, tổng trị giá hơn 232 tỉ đồng.

Quá trình thực hiện, ông Lộc yêu cầu cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm Phạm Văn Cách chi hoa hồng từ 20 - 25% mỗi hóa đơn mua bán.

Để không bị gây khó khăn, ông Cách đồng ý, nhiều lần trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản cho ông Lộc hoặc cấp dưới của ông Lộc.

Viện kiểm sát cáo buộc tổng số tiền ông Lộc nhận từ phía ông Cách là hơn 47 tỉ đồng.

Nhận tiền hối lộ "thụ động"?

Tại phần xét hỏi trước đó, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm Phạm Văn Cách và cựu thư ký của ông Lộc là Phạm Văn Chuân đều xác nhận việc đưa, nhận tiền "hoa hồng". Thậm chí, nhóm này còn dùng ám hiệu "tấn" thay cho "tỉ" khi đề cập đến các khoản tiền bất chính.

Về phía mình, cựu Viện trưởng Huỳnh Nguyễn Lộc ban đầu giữ quyền im lặng vì cho rằng có sự vi phạm nguyên tắc tố tụng khi không phổ biến quyền của bị cáo ở phần thủ tục. Thấy vậy, một số luật sư nhắc "tòa đã phổ biến rồi", đại diện viện kiểm sát cũng xác nhận hội đồng xét xử đã phổ biến đầy đủ theo quy định, có thể bị cáo không chú tâm.

Hội đồng xét xử sau đó trích đọc lời khai tại giai đoạn điều tra. Lúc này, ông Lộc lại xin nói, đồng thời giải thích về việc "tại sao muốn nói, tại sao không thể nói".

Phản hồi lời khai của ông Cách về việc phải chi "hoa hồng" 20 - 25% theo yêu cầu của ông Lộc, ông Lộc khẳng định "không có thỏa thuận chi hoa hồng gì ở đây, nói chi hoa hồng là đặt điều, vu khống".

Cựu viện trưởng thanh minh rằng, mình cũng như nhiều cựu cán bộ y tế khác rơi vào tình thế "nhận tiền thụ động". Bởi lẽ, bị cáo không có nhu cầu nhận hối lộ, không quan trọng chuyện tiền, ngay từ thời sinh viên đã kiếm được 50 - 60 triệu mỗi tháng.

- Ảnh 2.

Hội đồng xét xử vụ án liên quan Công ty Sơn Lâm

ẢNH: PHÚC BÌNH

Tuy vậy, ông Lộc thừa nhận có cầm tiền của ông Cách, nhưng là để hỗ trợ bệnh viện dã chiến chống dịch Covid-19, mua trang thiết bị.

"Vậy là bị cáo thừa nhận có nhận tiền của Sơn Lâm, thông qua bị cáo Chuân?", hội đồng xét xử hỏi. Ông Lộc lại nói rằng đây là tiền ông Cách đưa cho ông Chuân, "tôi chỉ yêu cầu anh Chuân đi lấy về, cho vào quỹ chống dịch".

Việc nhận tiền, theo ông Lộc, là một hình thức ủng hộ cho cộng đồng và đoàn thể, không vi phạm nguyên tắc pháp luật. Tuy nhiên, số tiền nhận thực tế chỉ khoảng 13 - 14 tỉ đồng.

Dùng tiền hối lộ ủng hộ chống dịch?

Vẫn theo cáo trạng, từ tháng 7 - tháng 9.2021, thông qua một cán bộ tại Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, cựu Viện trưởng Huỳnh Nguyễn Lộc đã ủng hộ gần 41 tỉ đồng vào tài khoản của Hội Đông y TP.HCM cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó một phần nhận từ ông Cách, còn lại là tiền riêng.

Hội đồng xét xử hỏi về nguồn gốc số tiền riêng, ông Lộc nói đây là vấn đề nhạy cảm nên không muốn khai tại cơ quan điều tra, "nếu tòa muốn biết tí nữa tôi nói cho mà biết". Thấy vậy, chủ tọa nhắc nhở "khai hay không là quyền bị cáo, nhưng phải có thái độ nghiêm túc".

Cựu viện trưởng sau đó khai số tiền này vận động được của một số bạn thân cư trú ở nước ngoài. Ông từng nhiều lần giúp tư vấn dự án và kiến thức công việc chuyên ngành nên được họ tặng 10 tỉ đồng, lúc dịch bệnh cần thì mang ra dùng.

Cáo trạng còn cho thấy, sau khi biết thông tin ông Cách bị khởi tố, ông Lộc đã đưa 9 tỉ đồng cho ông nộp vào tài khoản ngân hàng của con dâu ông Cách, trong đó 2 tỉ đồng trả nợ cho ông Cách, 7 tỉ đồng trả lại một phần "hoa hồng" đã nhận.

Tin liên quan

Cựu Giám đốc BHXH nhận hối lộ vì nghĩ là 'ứng xử công việc'

Cựu Giám đốc BHXH nhận hối lộ vì nghĩ là 'ứng xử công việc'

Cựu Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang (cũ) Thân Đức Lại nói ban đầu từ chối nhận tiền nhưng vì doanh nghiệp năn nỉ nên mới nhận, nghĩ chỉ là ứng xử công việc chứ không biết phạm pháp.

Khám phá thêm chủ đề

Cựu Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM nhận hối lộ Huỳnh Nguyễn Lộc Viện y dược học dân tộc TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận