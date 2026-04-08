Nhận hối lộ 40 tỉ, vì sao cả 5 cựu quan chức nhận án dưới khung truy tố?

Như Thanh Niên đã đưa tin, TAND TP.Hà Nội vừa tuyên án 23 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ NN-PTNT (cũ) và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân).

5 bị cáo là các cựu quan chức Bộ NN-PTNT cùng bị truy tố tội nhận hối lộ với khung hình phạt 20 năm tù hoặc chung thân.

Tuy nhiên, theo bản án đã tuyên, cả 5 người đều được hưởng mức án dưới khung truy tố: cựu thứ trưởng Hoàng Văn Thắng 4 năm tù, cựu Giám đốc Ban 2 Trần Văn Lăng 13 năm tù, cựu quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị 6 năm tù, cựu Cục trưởng Nguyễn Hải Thanh 5 năm tù, cựu Giám đốc Ban 8 Lê Văn Hiến 3 năm 6 tháng tù.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị tuyên 5 năm tù vì nhận hối lộ hơn 4,5 tỉ đồng ẢNH: PHÚC BÌNH

Xâm phạm sự liêm chính của người có chức vụ, quyền hạn

Theo cáo buộc, ông Thắng cùng nhóm cựu quan chức Bộ NN-PTNT đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 40 tỉ đồng từ Giám đốc Công ty Hoàng Dân Nguyễn Văn Dân. Đổi lại, họ giới thiệu, tác động hoặc chỉ đạo cung cấp file dự toán gói thầu cho phía Công ty Hoàng Dân.

Cộng thêm việc "làm đẹp" hồ sơ năng lực, Công ty Hoàng Dân cùng các nhà thầu liên danh đã trúng hàng loạt gói thầu tại 4 dự án thủy lợi lớn trên địa bàn khắp cả nước, gây thiệt hại hơn 251 tỉ đồng.

Tòa nhận định, hành vi của ông Thắng cùng các cựu cấp dưới xâm phạm đến hoạt động đúng đắn, bình thường và tính chuẩn mực, uy tín của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; xâm phạm sự liêm chính của người có chức vụ, quyền hạn; làm suy yếu bộ máy quản lý và làm giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản của Nhà nước; gây dư luận, tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân, vì thế cần xử lý nghiêm.

Song, tòa cũng ghi nhận cho nhóm bị cáo này nhiều tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, chủ động khắc phục hậu quả, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng…

Riêng bị cáo Nguyễn Hải Thanh, trước khi khởi tố vụ án đã xuất cảnh sang Canada, đến nay chưa quay về, nên không được hưởng các tình tiết thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.

Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ như đã nêu, cả 5 bị cáo nhóm tội nhận hối lộ đều được tuyên mức án dưới khung truy tố.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án ẢNH: PHÚC BÌNH

Cựu giám đốc được trả tự do ngay tại tòa

Trong số bị cáo còn lại, nhiều người được cho hưởng án treo. Tòa cho hay, khi quyết định hình phạt đã xem xét toàn diện nhân thân, vai trò của từng bị cáo, mức độ gây thiệt hại và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự để lượng hình cho phù hợp.

Đối với một số bị cáo có vai trò thấp, chỉ là người giúp sức mờ nhạt, làm theo sự chỉ đạo của cấp trên, tích cực khắc phục hậu quả chung của vụ án, tòa quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt song vẫn đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung.

Chẳng hạn bị cáo Tạ Văn Thuyết, cựu Giám đốc Ban 1. Tại dự án hồ chứa nước Cánh Tạng (tỉnh Hòa Bình cũ), bị cáo đã 2 lần từ chối "nhận hối lộ" của Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu liên danh.

Khi được liên danh này đặt vấn đề tạo điều kiện cho trúng thầu, bị cáo đã cương quyết không đồng ý, không hứa hẹn gì.

Chỉ đến lần thứ ba, trước sự chỉ đạo của quyết liệt của bị cáo Nguyễn Hải Thanh, bị cáo Thuyết mới chỉ đạo cấp dưới cung cấp file dự toán gói thầu.

Sau khi trúng thầu, Giám đốc Công ty Hoàng Dân chỉ đạo nhân viên chi tiền cảm ơn Ban 1, trong đó bị cáo Thuyết được 70 triệu đồng.

Từ khi bị khởi tố, bị cáo Thuyết thành khẩn khai báo, tỏ rõ sự ăn năn hối cải; đã nộp 70 triệu hưởng lợi bất chính và nộp thêm 200 triệu để khắc phục thiệt hại chung của vụ án.

Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, trả tự do ngay tại tòa (nếu không bị tạm giữ, tạm giam về một tội phạm khác).