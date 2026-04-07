Cựu Thứ trưởng Bộ NN-PTNT bị tuyên phạt 4 năm tù trong vụ hối lộ 40 tỉ

Chiều 7.4, TAND TP.Hà Nội tuyên án đối với 23 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Bộ NN-PTNT (cũ) và Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân).

5 cựu quan chức Bộ NN-PTNT lãnh án tù

Vụ án này, 5 bị cáo là cựu quan chức thuộc Bộ NN-PTNT cùng bị tuyên phạm tội nhận hối lộ.

Trong đó, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng lãnh án 4 năm tù. Cựu quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị lãnh án 6 năm tù. Cựu Giám đốc Ban 2 Trần Văn Lăng lãnh án 13 năm tù. Cựu Giám đốc Ban 8 Lê Văn Hiến lãnh án 3 năm 6 tháng tù.

Riêng cựu Phó cục trưởng (sau này là Cục trưởng) Nguyễn Hải Thanh lãnh án 5 năm tù. Ông Thanh được xác định xuất cảnh trước khi vụ án bị khởi tố, do đó, cơ quan điều tra phát lệnh truy nã. Quá trình xét xử, ông Thanh có đơn từ Canada gửi về Việt Nam, trình bày đang chữa bệnh nên chưa thể về nước.

Giám đốc Công ty Hoàng Dân Nguyễn Văn Dân là người duy nhất bị tuyên phạt cùng lúc 3 tội danh: 2 năm tù về tội đưa hối lộ, 9 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 3 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt là 14 năm tù.

17 bị cáo còn lại, gồm cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc các ban quản lý xây dựng công trình thủy lợi (Bộ NN-PTNT) và lãnh đạo, nhân viên Công ty Hoàng Dân, bị tuyên phạt một trong 3 tội danh nêu trên, với mức án thấp nhất là 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất 7 năm tù.

Tòa đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo có tính chất gây nguy hiểm cho xã hội. Trong đó, hành vi của Giám đốc Công ty Hoàng Dân đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, sự minh bạch, chính xác của hoạt động kế toán tài chính gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Hành vi của nhóm cựu quan chức Bộ NN-PTNT xâm phạm đến hoạt động đún đắn, chuẩn mực và sự liêm chính của người có chức vụ quyền hạn, làm suy yếu niềm tin của nhân dân, do đó, cần phải có mức án nghiêm minh tương xứng.

Nhận hối lộ hơn 40 tỉ để ưu ái cho doanh nghiệp

Theo cáo buộc, Công ty Hoàng Dân là đơn vị trúng thầu và thi công nhiều gói thầu thuộc các dự án thủy lợi do Ban Quản lý xây dựng công trình 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ NN-PTNT làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, việc trúng thầu không xuất phát từ thực lực của doanh nghiệp, mà nhờ mối quan hệ quen biết của giám đốc công ty này là ông Nguyễn Văn Dân với một số cá nhân là lãnh đạo, cán bộ Bộ NN-PTNT.

Theo đó, ông Dân đã nhờ vả, chi hơn 40 tỉ đồng hối lộ các cựu quan chức Bộ NN-PTNT. Trong đó, cựu Thứ trưởng Thắng nhận hơn 4,5 tỉ đồng, cựu quyền Cục trưởng Nghị nhận 13 tỉ đồng, cựu Phó cục trưởng Thanh nhận 6,25 tỉ đồng, cựu Giám đốc Lăng nhận 13,4 tỉ đồng, cựu Giám đốc Hiến nhận 3 tỉ đồng.

Đổi lại, các cựu quan chức Bộ NN-PTNT ưu ái cho doanh nghiệp bằng cách giới thiệu, tác động hoặc chỉ đạo cấp dưới cung cấp file dự toán gói thầu. Tiếp đó, Công ty Hoàng Dân sử dụng tài liệu khống để "làm đẹp" hồ sơ năng lực… Với chuỗi sai phạm này, Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu liên danh trúng 5 gói thầu, gây thiệt hại hơn 251 tỉ đồng.

Ông Dân còn bị cáo buộc chỉ đạo kế toán công ty liên hệ, thỏa thuận ký hợp đồng khống, mua hóa đơn bất hợp pháp. Mục đích nhằm hợp thức hàng hóa, dịch vụ đầu vào, quyết toán tại 5 gói thầu do các ban thuộc Bộ NN-PTNT làm chủ đầu tư và hạch toán để giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cùng với đó là chỉ đạo nhân viên mua hơn 2.490 hóa đơn khống, lập 2 hệ thống sổ sách kế toán. Chuỗi hành vi này gây thiệt hại về thuế hơn 99 tỉ đồng.