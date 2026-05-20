Cấp dưới của bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị 10 nhà thầu tố nhận hối lộ

Sáng 20.5, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, trong vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức.

Diễn biến đáng chú ý tại phần thủ tục, tòa cho biết bà Tiến đã từ chối 2 trong số 4 luật sư bào chữa. Cựu bộ trưởng y tế xác nhận việc này.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Ngoài bà Tiến, 8 người khác phần lớn là cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế bị truy tố về cùng tội danh. Riêng ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế và Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế Bộ Y tế, bị truy tố thêm về tội nhận hối lộ.

Sau khi kết thúc phần thủ tục, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội công bố bản cáo trạng của Viện KSND tối cao truy tố đối với các bị cáo.

Loạt sai phạm khiến 2 bệnh viện đình trệ gần 5 năm

Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức khởi công năm 2014, có quy mô lớn và hiện đại. Mỗi bệnh viện khoảng 5.000 tỉ đồng, diện tích xây dựng 138.000 m2.

Cáo trạng xác định, quá trình thực hiện 2 dự án nêu trên, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm đã phê duyệt thuê tư vấn nước ngoài lập dự án đầu tư khi chưa làm rõ về khả năng đáp ứng của đơn vị tư vấn trong nước; không chứng minh được tính cần thiết phải thuê tư vấn nước ngoài; cố ý chỉ định thầu; không tổ chức lập, thẩm định chi phí thuê tư vấn nước ngoài; không tổ chức xác định dự toán gói thầu thuê tư vấn nước ngoài…

Cạnh đó là việc phân chia các gói thầu không hợp lý, không căn cứ vào tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện và tính đồng bộ của dự án, dẫn đến mất tính tổng thể, đồng bộ, gây ra nhiều vướng mắc.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hầu tòa vụ thất thoát 800 tỉ đồng

Cơ quan tiến hành tố tụng còn xác định các hợp đồng xây dựng không có khối lượng chi tiết, không có dự toán kèm theo; không có thỏa thuận cụ thể, chi tiết về các yêu cầu kỹ thuật (cấu hình, xuất xứ...), cách thức đo đếm khối lượng, số lượng để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán và điều chỉnh giá hợp đồng...

Đặc biệt, mặc dù công trình, hạng mục công trình chưa đủ điều kiện để thi công nhưng chủ đầu tư và nhà thầu đã tiến hành khởi công.

Chuỗi sai phạm trên khiến 2 dự án phải dừng thi công từ tháng 1.2021 đến hết tháng 12.2024, bị đình trệ, kéo dài, không đạt được tiến độ. Hậu quả gây thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng.

Hai dự án bệnh viện đình trệ suốt nhiều năm, gây thất thoát hơn 800 tỉ đồng ẢNH: PHÚC BÌNH

10 nhà thầu tố cấp dưới của bà Kim Tiến nhận hối lộ

Hồ sơ vụ án cũng cho thấy, quá trình điều tra, Bộ Công an nhận được đơn tố giác tội phạm của 10 nhà thầu thi công, do đích thân chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc đứng tên.

Những người này tố bị ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế, đưa ra "yêu sách" rằng khi được chủ đầu tư thanh toán, tạm ứng thì phải trích "hoa hồng" 5%. Để được tạo điều kiện và không bị gây khó khăn, họ đồng ý thực hiện theo.

Vào cuộc xác minh, cơ quan điều tra xác định có căn cứ cho thấy 10 nhà thầu đã trực tiếp đưa cho ông Thắng tổng cộng 88,4 tỉ đồng. Sau khi ông Thắng nghỉ hưu, ông Nguyễn Hữu Tuấn đảm nhận công việc tại Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, tiếp tục nhận 12,1 tỉ đồng từ phía doanh nghiệp. Việc đưa - nhận hối lộ chủ yếu diễn ra ngay tại phòng làm việc của hai cựu cán bộ.

Sau khi nhận tiền, ông Thắng và Tuấn khai đã đưa gần 18 tỉ đồng và 100.000 USD cho bà Tiến. Ngoài ra, còn chi cho ông Trần Văn Sinh (cựu trưởng phòng dự toán) 2,97 tỉ đồng, cho ông Nguyễn Kim Trung (cựu phó trưởng ban) 1,725 tỉ đồng…

Tuy nhiên, bà Tiến chỉ thừa nhận cầm 7,5 tỉ đồng, đồng thời khai rằng không biết về nguồn gốc số tiền. Ông Sinh và ông Trung cũng khẳng định khi nhận chỉ được nói đây là tiền bồi dưỡng. Do đó, 3 người này không bị truy cứu tội nhận hối lộ.

Về phía 10 nhà thầu, cơ quan tiến hành tố tụng xác định hành vi của họ là đưa hối lộ, song đã nhận thức được sai phạm và chủ động làm đơn tố giác, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải… nên được miễn trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, cáo trạng chỉ truy tố các ông Thắng và Tuấn về tội nhận hối lộ với tổng số tiền đã nhận hơn 59 tỉ đồng. Với hơn 40 tỉ đồng còn lại là tiền của các nhà thầu thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan điều tra chuyển thông tin đến Bộ Quốc phòng để xử lý theo thẩm quyền.