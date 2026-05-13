Đề xuất chi 1.150 tỉ để sớm vận hành cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức

Bộ Y tế mới đây gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo nghị quyết về việc đề xuất các giải pháp đưa cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (tại tỉnh Ninh Bình) đi vào hoạt động.

Bộ Y tế đề xuất chi hơn 1.150 tỉ đồng để sớm đưa cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện hữu nghị Việt Đức vào hoạt động

Hàng loạt cơ chế đặc thù

Tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện hữu nghị Việt Đức sẽ được xếp hạng, cấp chuyên môn kỹ thuật tương ứng với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức ở Hà Nội.

Điều này nhằm giảm tải cho cơ sở chính, thu hút người bệnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận; khắc phục chênh lệch về phụ cấp đối với các cán bộ lãnh đạo khoa phòng, tránh ảnh hưởng đến tâm lý làm việc của người lao động.

Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện hữu nghị Việt Đức được lựa chọn hạch toán tài chính độc lập hoặc phụ thuộc giữa cơ sở 2 và cơ sở chính. Nếu hạch toán phụ thuộc thì giám đốc 2 bệnh viện được thực hiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với Bảo hiểm xã hội Hà Nội.

Bộ Y tế cũng đề xuất chuyển người bệnh trực tiếp giữa cơ sở 2 với cơ sở tại Hà Nội; không phải ký hợp đồng khi thực hiện việc chuyển người bệnh hoặc chuyển mẫu bệnh phẩm của người bệnh nhằm thực hiện dịch vụ cận lâm sàng, chuyển giao kỹ thuật.

Đặc biệt, cơ quan soạn thảo đề xuất hơn 1.150 tỉ đồng để hỗ trợ kinh phí đào tạo và chi phí đặc thù giai đoạn 2026 - 2028 (từ khi đi vào hoạt động đến khi tự đảm bảo được chi phí thường xuyên) cho cơ sở 2 của 2 bệnh viện.

Các chi phí này gồm: chi phí thuê nhà lưu trú cho viên chức, người lao động luân phiên từ Hà Nội đến Ninh Bình để làm việc; chi phí vận chuyển, đi lại hàng ngày; chi phí thu hút nhân lực (y, bác sĩ tối đa 15,6 triệu đồng/tháng; điều dưỡng tối đa 12,2 triệu đồng/tháng; các vị trí phục vụ khác tối đa 11,6 triệu đồng/tháng).

Nên quy định rõ mục tiêu tự chủ

Góp ý về dự thảo, Bộ Công an đề nghị báo cáo Chính phủ quy định rõ mục tiêu tự chủ của cơ sở 2 của 2 bệnh viện sau khi nghị quyết hết hiệu lực vào ngày 31.12.2028. Điều này nhằm đảm bảo nguồn lực hoạt động, phát huy hiệu quả trong công tác khám, chữa bệnh, tránh gây thất thoát, lãng phí.

Phản hồi, Bộ Y tế cho hay đây là nội dung cần được xem xét trên cơ sở tổng kết, đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù; tình hình vận hành thực tế của 2 cơ sở; khả năng bảo đảm nguồn lực và bối cảnh pháp luật áp dụng tại thời điểm kết thúc hiệu lực nghị quyết.

Theo Bộ Y tế, bản chất của cơ chế tại dự thảo là mang tính đặc thù, có thời hạn, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện đưa 2 dự án vào vận hành. Do đó, việc quy định ngay từ bây giờ mục tiêu tự chủ cho giai đoạn sau năm 2028 có thể chưa bảo đảm tính phù hợp với thực tiễn phát sinh.

Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện hữu nghị Việt Đức có quy mô lớn và hiện đại. Mỗi bệnh viện khoảng 5.000 tỉ đồng, diện tích xây dựng 138.000 m2.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án có nhiều sai phạm dẫn tới phải dừng thi công từ tháng 1.2021 đến hết tháng 12.2024; bị đình trệ, kéo dài, không đạt được tiến độ. Hậu quả gây thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng. Nhiều cựu quan chức Bộ Y tế đã bị truy tố, trong đó có cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ đầu tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo dứt khoát đưa dự án cơ sở 2 của 2 bệnh viện vào hoạt động trong quý 2 năm nay.