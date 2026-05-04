'Gỡ khó' tài chính cho Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức 2

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chỉ đạo dứt khoát đưa dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trong quý 2 năm nay. Thông tin tại họp báo Chính phủ thường kỳ tối 4.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết, đây là hai dự án có quy mô lớn và rất hiện đại. Mỗi dự án bệnh viện khoảng 5.000 tỉ đồng, diện tích xây dựng 138.000 m2.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận ẢNH: NHẬT BẮC

Theo ông Luận, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 34 về cơ chế để xử lý các vướng mắc của 2 dự án này. Nhưng quá trình thực tế để thi công và hoàn thiện công trình "có rất nhiều vướng mắc phải xử lý".

Đơn cử việc lập, thẩm tra và phê duyệt dự toán cho những công việc đã thực hiện từ năm 2018, 2019 chứ không phải cho dự toán ngày hôm nay là "một việc rất khó".

Hay việc thay đổi thiết kế của bệnh viện dẫn đến phải thay đổi rất nhiều các hạng mục, trong đó có phòng cháy, chữa cháy, hệ thống cấp thoát nước liên quan đến giấy phép về môi trường.

Bên cạnh đó, việc mua thiết bị y tế cũng gặp khó khăn, vướng mắc. Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin, dự án được phê duyệt từ năm 2014, 2015 nên không thể mua những thiết bị y tế như thời điểm trước, mà phải điều chỉnh toàn bộ và phải mua thiết bị y tế hiện tại tại thời điểm này.

Cho biết thời gian qua, Bộ Y tế cũng như các bộ, ngành, đơn vị liên quan đã rất nỗ lực để giải quyết vướng mắc, theo ông Luận, đến nay các vướng mắc cơ bản đã được giải quyết. Hiện, chỉ còn lại một số công việc đang hoàn thiện thi công, trong đó tập trung chính là thi công các hạng mục phòng cháy chữa cháy phải điều chỉnh, bổ sung so với trước và hoàn thiện hệ thống thoát nước thải, xử lý môi trường.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Bộ Y tế, dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 gặp khó khăn về tài chính, bởi nhà thầu không vay được ngân hàng. Bộ Y tế đã phối hợp rất chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong việc xử lý các vướng mắc liên quan đến việc thẩm tra và phê duyệt dự toán của các gói thầu. Việc thẩm định, thẩm tra và phê duyệt cho đến nay rất thuận lợi.

Bộ Y tế cũng phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng để chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương tập trung nhân lực hoàn thiện các hạng mục đang dở dang như phòng cháy, chữa cháy, xử lý rác thải làm căn cứ cơ sở để cấp giấy phép.

Đồng thời, chỉ đạo Ban quản lý dự án thực hiện những cơ chế thuận lợi nhất cho nhà thầu trong tạm thanh toán. Hiện nay nhà thầu có thể được tạm thanh toán đến 90% khối lượng thực hiện. Với những hạng mục mới phát sinh, phải sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh phụ lục hợp đồng, chúng tôi cũng cho tạm ứng có thể đến 50% (cao hơn quy định là 30%) để các nhà thầu có điều kiện về nguồn lực thi công dự án.

Giảm 23.000 tỉ đồng/năm nhờ cắt giảm thủ tục

Cũng tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho hay, từ yêu cầu của Thủ tướng về việc khẩn trương cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh không cần thiết, Bộ Tư pháp đã phối hợp các bộ, ngành xây dựng phương án cắt giảm.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh ẢNH: NHẬT BẮC

Chưa đầy 10 ngày, tính đến ngày 26.4, đã có 14 bộ, ngành đề xuất phương án và cơ bản đạt chỉ tiêu theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Bộ Tư pháp cũng đang thẩm định thêm 3 nghị quyết về cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính - dự kiến báo cáo Chính phủ xem xét, thông qua vào ngày 5.5.

"Đây là nỗ lực rất lớn, 15 ngày đêm thần tốc xây dựng phương án, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của Thủ tướng", ông Tịnh nói.

Với 8 nghị quyết được ban hành, Trung ương chỉ còn giải quyết 1.570 thủ tục sau khi thực hiện phân cấp, phân quyền. Trong số 198 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, các bộ, ngành đề xuất cắt giảm 60 ngành nghề.

Các bộ, ngành cũng cắt giảm 1.732 điều kiện kinh doanh không cần thiết, bãi bỏ 680 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 521 thủ tục. Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm đạt 51.419/97.020 ngày (52,9%) - vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó riêng đợt này cắt giảm thêm hơn 18.097 ngày. Chi phí thủ tục hành chính nhờ đó giảm ước tính hơn 23.000 tỉ đồng/năm.



