Đề xuất 'thông tuyến' bảo hiểm giữa 2 cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 sớm đi vào hoạt động.

Cơ sở 1 của bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức được "thông tuyến" với cơ sở 2 của mỗi bệnh viện tại Ninh Bình giúp đảm bảo quyền lợi người bệnh bảo hiểm y tế

Dự thảo đề xuất 3 nhóm cơ chế chính sách đặc thù về xếp cấp chuyên môn kỹ thuật, triển khai hoạt động chuyên môn và ngân sách nhà nước hỗ trợ một số khoản chi.

Trong đó, về xếp cấp chuyên môn kỹ thuật, bệnh viện cơ sở 2 được xếp hạng, cấp chuyên môn kỹ thuật tương ứng với hạng, cấp chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 1; Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cơ sở 1 (bệnh viện cơ sở 1).

Trong triển khai hoạt động chuyên môn, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện hữu nghị Việt Đức có trách nhiệm bảo đảm hoạt động của bệnh viện cơ sở 2 đạt hiệu quả, chất lượng; và được áp dụng một số cơ chế.

Cụ thể, bệnh viện cơ sở 1 ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho cả 2 cơ sở để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Được chuyển người bệnh trực tiếp giữa bệnh viện cơ sở 1 và bệnh viện cơ sở 2; được xác định là đúng trình tự chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; không phải ký hợp đồng giữa bệnh viện cơ sở 1 và bệnh viện cơ sở 2 khi thực hiện chuyển người bệnh hoặc chuyển mẫu bệnh phẩm của người bệnh để thực hiện dịch vụ cận lâm sàng hoặc chuyển giao kỹ thuật.

Bệnh viện cơ sở 2 được áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp thẩm quyền phê duyệt cho bệnh viện cơ sở 1; được áp dụng kết quả mua sắm, đấu thầu thuốc, thiết bị y tế, hóa chất, hàng hóa, dịch vụ của bệnh viện cơ sở 1 để thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và phục vụ hoạt động chuyên môn.

Bộ Y tế đề xuất ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí vận chuyển, lưu trú khi nhân viên y tế về công tác tại cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Về nhân lực cho hai bệnh viện cơ sở 2, dự thảo đề xuất: viên chức, người lao động, người thực hành khám bệnh, chữa bệnh, học sinh, sinh viên, học viên học thực hành của bệnh viện cơ sở 1 được thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại bệnh viện cơ sở 2 trong thời gian làm việc, thực hành, học tập tại bệnh viện cơ sở 2.

Nhà nước chi vận chuyển, thu nhập của y, bác sĩ tại bệnh viện cơ sở 2

Dự thảo cũng quy định, ngân sách nhà nước hỗ trợ một số khoản chi đặc thù cho bệnh viện cơ sở 2, bao gồm:

Hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác đào tạo theo yêu cầu chuyên môn phù hợp với từng nhóm đối tượng và vị trí việc làm nhằm bảo đảm nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu tại bệnh viện cơ sở 2.

Chi hỗ trợ cho nhân viên, người lao động tại bệnh viện cơ sở 2, gồm:

Chi phí thuê nhà lưu trú cho viên chức, người lao động luân phiên từ Hà Nội đến Ninh Bình để làm việc: mức hỗ trợ tối đa 2,5 triệu đồng/tháng/người.

Chi phí vận chuyển, đi lại hàng ngày giữa 2 cơ sở (cơ sở 1 và cơ sở 2): mức hỗ trợ tối đa 3,6 triệu đồng/1xe/1 ngày.

Chi phí thu hút nhân lực tại bệnh viện cơ sở 2: mức chi bình quân cho mỗi viên chức, người lao động khoảng từ 11,6 triệu đồng - 15,6 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó, y, bác sĩ 15,6 triệu đồng/tháng; điều dưỡng 12,2 triệu đồng/ tháng; các vị trí phục vụ khác (hành chính, hộ lý…) 11,6 triệu đồng/tháng.

Theo Bộ Y tế, tổng đề xuất ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 1.150 tỉ đồng, kể từ khi đi vào hoạt động đến khi tự đảm bảo được chi phí và tối đa đến hết ngày 31.12.2028.