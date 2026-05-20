Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từ chối 2 luật sư

Tuyến Phan
20/05/2026 09:33 GMT+7

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từ chối 2 luật sư khi bị đưa ra xét xử trong vụ án 2 bệnh viện 'đắp chiếu' suốt nhiều năm gây thất thoát hơn 800 tỉ đồng.

Sáng nay 20.5, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo khác, liên quan đến vụ gây thất thoát hơn 800 tỉ đồng xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến tòa, sáng 20.5

Bà Kim Tiến bị Viện KSND tối cao truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Nữ bị cáo bị bắt tạm giam hồi giữa tháng 7.2025, đến giữa tháng 2.2026 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh.

Khoảng 8 giờ 20 sáng nay, bà Tiến có mặt tại trụ sở TAND TP.Hà Nội. Cựu bộ trưởng mặc chiếc áo màu ghi, đeo khẩu trang, cùng luật sư làm thủ tục tại khu vực kiểm soát an ninh rồi đi cầu thang bộ lên phòng xét xử.

Đáng chú ý, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, bà Tiến có 4 luật sư bào chữa. Tuy nhiên, tại phần thủ tục, tòa thông báo cựu bộ trưởng đã từ chối 2 luật sư.

Bà Tiến hiện được áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày. Bị truy tố về cùng tội danh với bà Tiến còn có 8 bị cáo khác, phần lớn là cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế.

Riêng 2 bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế và Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế Bộ Y tế, bị truy tố thêm về tội nhận hối lộ.

Bị cáo thứ 10, cũng là người duy nhất bị truy tố tội lừa đảo là Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng.

Cáo trạng xác định quá trình thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức có nhiều sai phạm dẫn tới phải dừng thi công từ tháng 1.2021 đến hết tháng 12.2024; bị đình trệ, kéo dài, không đạt được tiến độ. Hậu quả gây thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng.

Hai cựu thuộc cấp của bà Nguyễn Thị Kim Tiến là ông Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, yêu cầu các nhà thầu phải đưa tiền cho mình theo tỷ lệ 5% số tiền được tạm ứng, thanh toán.

Bị cáo Thắng nhận hơn 88 tỉ đồng (bao gồm hơn 36 tỉ đã chuyển thông tin đến Bộ Quốc phòng để xử lý theo thẩm quyền), bị cáo Tuấn nhận hơn 12 tỉ đồng (trong đó 4,5 tỉ đồng đã chuyển thông tin đến Bộ Quốc phòng).

Sau khi nhận tiền, 2 bị cáo khai đã đưa gần 18 tỉ đồng và 100.000 USD cho bà Tiến. Tuy nhiên, bà Tiến chỉ thừa nhận cầm 7,5 tỉ đồng và không biết về nguồn gốc số tiền, do đó không bị truy cứu tội nhận hối lộ.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày, do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm chủ tọa

Vụ án có 10 bị cáo, bị truy tố về 3 tội danh khác nhau

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến trước bục khai báo

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế

Đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa

Cả 10 bị cáo đều có người bào chữa

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị xét xử công khai liên quan đến vụ gây thất thoát hơn 800 tỉ xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

