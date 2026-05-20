Sáng nay xét xử công khai bà Nguyễn Thị Kim Tiến trong vụ thất thoát 800 tỉ

Sáng nay 20.5, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, liên quan đến vụ gây thất thoát hơn 800 tỉ đồng xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị Viện KSND tối cao truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cùng tội danh còn có 8 bị cáo khác, phần lớn là cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế.

Riêng 2 bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế và Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế Bộ Y tế, bị truy tố thêm về tội nhận hối lộ.

Bị cáo thứ 10, cũng là người duy nhất bị truy tố tội lừa đảo là Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng.

Dự án "đắp chiếu" gây thất thoát hơn 800 tỉ

Theo cáo trạng, quá trình thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức có nhiều sai phạm. Điều này dẫn tới phải dừng thi công từ tháng 1.2021 - tháng 12.2024. Việc đình trệ, chậm tiến độ khiến thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng.

Viện KSND tối cao xác định bà Nguyễn Thị Kim Tiến là người đứng đầu Bộ Y tế, có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành y tế; trực tiếp chỉ đạo nhiều lĩnh vực, gồm công tác kế hoạch tài chính, quy hoạch và phát triển ngành, xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế.

Tại 2 dự án, Bộ Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án thuộc thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các bộ và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện đề án.

Tuy nhiên, bà Tiến đã có sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Các quyết định trên là cơ sở để Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm triển khai thực hiện, dẫn đến thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước như đã nêu.

Bị đưa ra xét xử, cả 10 bị cáo đều có luật sư bào chữa. Trong đó, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có 4 luật sư.

Bà Tiến nhận 7,5 tỉ nhưng không bị truy cứu nhận hối lộ

Vẫn theo cáo trạng, 2 cựu thuộc cấp của bà Nguyễn Thị Tiến là ông Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, yêu cầu các nhà thầu phải đưa tiền cho mình theo tỷ lệ 5% số tiền được tạm ứng, thanh toán.

Trong đó, bị cáo Thắng nhận hơn 88 tỉ đồng (bao gồm hơn 36 tỉ đã chuyển thông tin đến Bộ Quốc phòng để xử lý theo thẩm quyền), bị cáo Tuấn nhận hơn 12 tỉ đồng (trong đó 4,5 tỉ đồng đã chuyển thông tin đến Bộ Quốc phòng).

Sau khi nhận tiền, 2 bị cáo khai đã đưa gần 18 tỉ đồng và 100.000 USD cho bà Tiến. Tuy nhiên, bà Tiến chỉ thừa nhận cầm 7,5 tỉ đồng, đồng thời khai rằng không biết về nguồn gốc số tiền, nên không bị truy cứu tội nhận hối lộ.

Cơ quan tiến hành tố tụng cũng xác định, người đưa tiền cho ông Thắng và ông Tuấn là đại diện 10 nhà thầu thi công tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Hành vi của họ là đưa hối lộ, song đã nhận thức được sai phạm và chủ động làm đơn tố giác, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải…, nên được miễn trách nhiệm hình sự, chỉ kiến nghị xử lý nghiêm về mặt Đảng và hành chính.