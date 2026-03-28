Vụ án liên quan bà Nguyễn Thị Kim Tiến: Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra 40 tỉ 'hoa hồng'

Theo Viện KSND tối cao, quá trình xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Y tế đã có nhiều sai phạm gây thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng.

Đáng chú ý, đằng sau những sai phạm trên, cơ quan tiến hành tố tụng còn phát hiện có sự "đi đêm" của hàng loạt nhà thầu với chủ đầu tư, thông qua các khoản tiền chi "hoa hồng" khổng lồ.

Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức có nhiều sai phạm, gây thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng ẢNH: PHÚC BÌNH

Chi "hoa hồng" 40 tỉ để thuận lợi thi công, quyết toán

Cáo trạng cho hay, 10 nhà thầu thi công nhiều lần chi tổng cộng hơn 100 tỉ đồng cho ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm (Bộ Y tế) và ông Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế (Bộ Y tế).

Mục đích của việc chi tiền là theo yêu cầu của ông Tuấn, vì ông này chủ động đưa ra "yêu sách". Đổi lại, nhà thầu sẽ được tạo điều kiện trong quá trình thi công, nghiệm thu và thanh quyết toán.

Đáng chú ý, trong tổng số hơn 100 tỉ đồng nêu trên, có hơn 40 tỉ đồng do 4 nhà thầu là các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng chi, gồm: Tổng công ty 36, Tổng công ty 319, Tổng công ty Thành An và Công ty CP Armephaco.

Điển hình là gói thầu XDBM-01, có giá trị hơn 2.189 tỉ đồng, do liên danh Tổng công ty 36 - Tổng Công ty 319 - Tổng công ty Thành An thực hiện. Tính đến 31.12.2024, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm đã tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu hơn 1.903 tỉ đồng.

Mỗi lần được tạm ứng, thanh toán, các nhà thầu đã nhiều lần đưa tiền cho ông Nguyễn Chiến Thắng, tổng cộng 37,83 tỉ đồng, gồm hơn 36 tỉ đồng của các công ty thuộc Bộ Quốc phòng và 1,8 tỉ đồng của nhà thầu phụ.

Sau khi ông Thắng nghỉ hưu, ông Tuấn đảm nhiệm thay công việc, các nhà thầu tiếp tục đưa cho ông Tuấn 4,5 tỉ đồng (đều là doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng).

Tương tự tại gói thầu XDVĐ-01 trị giá 2.200 tỉ đồng, ông Thắng cũng nhận của các nhà thầu hơn 36,4 tỉ đồng, trong đó Công ty CP Armephaco đưa 700 triệu đồng.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra, xử lý

Tại bản cáo trạng đã ban hành, Viện KSND tối cao truy tố các ông Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn về tội nhận hối lộ, với tổng số tiền đã nhận là hơn 59 tỉ đồng.

Với hơn 40 tỉ đồng còn lại là tiền của các nhà thầu thuộc Bộ Quốc phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển thông tin đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Vẫn theo cáo trạng, khai về dòng tiền đã nhận hối lộ, ông Thắng khai chi cho nhiều người, trong đó cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 12,9 tỉ đồng và 100.000 USD. Ông Tuấn cũng khai đưa cho bà Tiến 5 tỉ đồng.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ thừa nhận cầm 2,5 tỉ đồng từ ông Thắng và 5 tỉ đồng từ ông Tuấn, tổng là 7,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi nhận tiền, bà Tiến không được ông Thắng và ông Tuấn cho biết về nguồn gốc số tiền. Do đó, bà này không bị truy cứu tội nhận hối lộ, chỉ bị truy cứu tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Về phía 10 nhà thầu chi tiền cho ông Thắng và ông Tuấn, theo cơ quan tiến hành tố tụng hành vi của họ là đưa hối lộ, song đã nhận thức được sai phạm và chủ động làm đơn tố giác, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải… Vì thế, họ được miễn trách nhiệm hình sự, chỉ kiến nghị xử lý nghiêm về mặt Đảng và hành chính.