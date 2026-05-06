Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chuẩn bị hầu tòa, có 4 luật sư bào chữa

TAND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 10 bị cáo trong vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ẢNH: T.N

9 người cùng bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, gồm: cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế Bộ Y tế Nguyễn Hữu Tuấn và nhiều cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế, Bộ Xây dựng.

Riêng ông Thắng và ông Tuấn còn bị truy tố thêm tội nhận hối lộ. Người duy nhất bị truy tố tội lừa đảo là Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng Lê Thanh Thiêm.

Phiên tòa dự kiến được mở vào ngày 20.5, do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm chủ tọa.

Cả 10 bị cáo đều có luật sư bào chữa. Trong đó, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có 4 luật sư.

Chuỗi sai phạm khiến 2 bệnh viện "đắp chiếu" suốt nhiều năm

Cáo trạng xác định quá trình thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức có nhiều sai phạm dẫn tới phải dừng thi công từ tháng 1.2021 đến hết tháng 12.2024; bị đình trệ, kéo dài, không đạt được tiến độ. Hậu quả gây thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến là người đứng đầu Bộ Y tế, có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành y tế; trực tiếp chỉ đạo nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác kế hoạch tài chính, quy hoạch và phát triển ngành, xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế...

Sai phạm tại 2 dự án gây thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng ẢNH: T.N

Tại 2 dự án nêu trên, Bộ Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án thuộc thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các bộ và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện đề án.

Song bà Tiến đã có sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Các quyết định này là cơ sở để Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm triển khai thực hiện, trong đó có nhiều sai phạm như đã nêu, dẫn đến thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước hơn 800 tỉ đồng.

Hai cựu thuộc cấp của bà Nguyễn Thị Tiến là Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, yêu cầu các nhà thầu phải đưa tiền cho mình theo tỷ lệ 5% số tiền được tạm ứng, thanh toán.

Bị cáo Thắng nhận hơn 88 tỉ đồng (bao gồm hơn 36 tỉ đã chuyển thông tin đến Bộ Quốc phòng để xử lý theo thẩm quyền), bị cáo Tuấn nhận hơn 12 tỉ đồng (trong đó 4,5 tỉ đồng đã chuyển thông tin đến Bộ Quốc phòng).

Sau khi nhận tiền, 2 bị cáo khai đã đưa gần 18 tỉ đồng và 100.000 USD cho bà Tiến. Tuy nhiên, bà Tiến chỉ thừa nhận cầm 7,5 tỉ đồng và không biết về nguồn gốc số tiền, do đó không bị truy cứu tội nhận hối lộ.

Đáng chú ý, lợi dụng bị cáo Thắng sợ bị xử lý, bị cáo Lê Thanh Thiêm đã đưa ra thông tin gian dối về việc "chạy án", nhằm chiếm đoạt 2 triệu USD, tương đương hơn 45 tỉ đồng của ông này.