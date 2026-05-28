Lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Chiều nay 28.5, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị (Ban chỉ đạo) đã tổ chức lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Lực lượng chức năng tổ chức khai quật các phần mộ chưa có thông tin để lấy mẫu giám định ADN ẢNH: B.H

Việc tổ chức lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đợt này nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đồng thời rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới.

Hiện còn 93 mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn chưa xác định được thông tin ẢNH: B.H

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi an nghỉ của 10.197 liệt sĩ (tính đến hiện nay), trong đó có 8.967 mộ có đầy đủ thông tin, 1.137 mộ còn thiếu thông tin và 93 mộ chưa xác định được thông tin.

Trong dịp này, Ban chỉ đạo đã tổ chức lấy mẫu, bảo quản, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ và sử dụng phần mềm số hóa, quản lý thông tin theo hướng dẫn đối với các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Tất cả các phần mộ lấy mẫu đều được số hóa thông tin ngay tại hiện trường ẢNH: B.H

Theo kế hoạch, lực lượng thực hiện hoàn thành việc lấy mẫu đối với 93 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, hoàn thiện 100% hồ sơ, số hóa dữ liệu, bảo quản và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đúng quy định, quy trình kỹ thuật.

Trong quá trình lấy mẫu tại các phần mộ, các tổ công tác thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình chặt chẽ, khoa học, bảo đảm tính trang nghiêm. Tất cả các phần mộ lấy mẫu đều được số hóa thông tin ngay tại hiện trường, cập nhật đầy đủ dữ liệu về vị trí, thông tin bia mộ, mẫu phẩm và hồ sơ liên quan nhằm phục vụ công tác lưu trữ, bàn giao và giám định ADN.

Ban chỉ đạo cùng các đơn vị liên quan dâng hương, hoa trước khi thực hiện nhiệm vụ ẢNH: B.H

Việc lấy mẫu phẩm phục vụ giám định ADN được xem là giải pháp quan trọng nhằm từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ trên cả nước. Những mẫu phẩm đạt yêu cầu sẽ được lực lượng chuyên môn lưu trữ, bảo quản và bàn giao giám định ADN theo quy định, góp phần sớm xác định họ tên của các anh hùng liệt sĩ.

Đây là việc làm nhằm hưởng ứng, thực hiện chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Ban chỉ đạo xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, được thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất.