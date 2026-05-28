Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Bá Cường
Bá Cường
28/05/2026 18:38 GMT+7

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị vừa lấy mẫu 93 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn để giám ADN và số hóa các thông tin.

Chiều nay 28.5, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị (Ban chỉ đạo) đã tổ chức lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tổ chức khai quật các phần mộ chưa có thông tin để lấy mẫu giám định ADN

ẢNH: B.H

Việc tổ chức lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đợt này nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đồng thời rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới.

Lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - Ảnh 2.

Hiện còn 93 mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn chưa xác định được thông tin

ẢNH: B.H

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi an nghỉ của 10.197 liệt sĩ (tính đến hiện nay), trong đó có 8.967 mộ có đầy đủ thông tin, 1.137 mộ còn thiếu thông tin và 93 mộ chưa xác định được thông tin. 

Trong dịp này, Ban chỉ đạo đã tổ chức lấy mẫu, bảo quản, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ và sử dụng phần mềm số hóa, quản lý thông tin theo hướng dẫn đối với các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - Ảnh 3.

Tất cả các phần mộ lấy mẫu đều được số hóa thông tin ngay tại hiện trường

ẢNH: B.H

Theo kế hoạch, lực lượng thực hiện hoàn thành việc lấy mẫu đối với 93 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, hoàn thiện 100% hồ sơ, số hóa dữ liệu, bảo quản và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đúng quy định, quy trình kỹ thuật.

Trong quá trình lấy mẫu tại các phần mộ, các tổ công tác thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình chặt chẽ, khoa học, bảo đảm tính trang nghiêm. Tất cả các phần mộ lấy mẫu đều được số hóa thông tin ngay tại hiện trường, cập nhật đầy đủ dữ liệu về vị trí, thông tin bia mộ, mẫu phẩm và hồ sơ liên quan nhằm phục vụ công tác lưu trữ, bàn giao và giám định ADN.

Lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - Ảnh 4.

Ban chỉ đạo cùng các đơn vị liên quan dâng hương, hoa trước khi thực hiện nhiệm vụ

ẢNH: B.H

Việc lấy mẫu phẩm phục vụ giám định ADN được xem là giải pháp quan trọng nhằm từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ trên cả nước. Những mẫu phẩm đạt yêu cầu sẽ được lực lượng chuyên môn lưu trữ, bảo quản và bàn giao giám định ADN theo quy định, góp phần sớm xác định họ tên của các anh hùng liệt sĩ.

Đây là việc làm nhằm hưởng ứng, thực hiện chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Ban chỉ đạo xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, được thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất.

Tin liên quan

Cuộc trở về từ đất bạn Campuchia và hành trình 'gọi tên' liệt sĩ

Cuộc trở về từ đất bạn Campuchia và hành trình 'gọi tên' liệt sĩ

Từ việc đưa hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia VN hy sinh trên đất Campuchia về nước, đến xác định danh tính những phần mộ chưa có tên, đó là hành trình tri ân sâu nặng những anh hùng đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Khám phá thêm chủ đề

Liệt Sĩ nghĩa tranh liệt sĩ quốc gia Trường Sơn Số hóa giám định ADN Hài Cốt Liệt Sĩ số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận