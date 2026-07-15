Quảng Trị: Phát hiện thi thể nam giới gần sông Thác Ma

Chiều nay 15.7, thông tin từ UBND xã Nam Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam giới tử vong, được phát hiện trên địa bàn.

Trước đó, trưa cùng ngày, trong lúc đi qua khu vực sông Thác Ma (đoạn chảy qua địa phận thôn Tân Sơn, xã Nam Hải Lăng), người dân phát hiện một thi thể nam giới nên đã lập tức trình báo cho chính quyền địa phương.

Xe máy cùng ba lô màu đỏ nghi có liên quan đến nạn nhân ẢNH: UBND XÃ NAM HẢI LĂNG

Nắm được thông tin, lực lượng chức năng xã Nam Hải Lăng đã có mặt tại hiện trường để xác minh. Bước đầu ghi nhận nạn nhân là nam giới, tuy nhiên chưa xác định được danh tính.

Trong quá trình mở rộng kiểm tra xung quanh hiện trường, cách vị trí phát hiện thi thể nạn nhân khoảng 1 km, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc xe máy cùng một ba lô màu đỏ nghi có liên quan đến nạn nhân.

Hiện chiếc xe máy cùng các vật chứng liên quan đã được lực lượng chức năng tạm giữ để tra cứu thông tin chủ sở hữu đồng thời nhằm xác định danh tính nạn nhân và nguyên nhân khiến người nam giới tử vong.