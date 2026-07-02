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Thời sự

TP.HCM: Đi câu cá, phát hiện thi thể nữ đang phân hủy trong đám lục bình

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
Người đàn ông đang đi câu cá ở sông Rạch Dơi (TP.HCM) thì tá hỏa phát hiện thi thể nữ giới đang phân hủy nặng trong đám lục bình.

Ngày 2.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ phát hiện thi thể nữ giới tại bờ sông Rạch Dơi, ấp Nhơn Hòa, xã Hiệp Phước.

Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, trong lúc đi câu cá ở sông Rạch Dơi, người đàn ông 39 tuổi tá hỏa khi phát hiện thi thể người lẫn trong đám lục bình, mắc lại quanh bụi cây dừa nước ven bờ.

Nhận tin báo, Công an xã Hiệp Phước phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra, Đội kỹ thuật hình sự (Công an TP.HCM) và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, đưa tử thi vào bờ để kiểm tra và tiến hành giải phẫu tử thi, xác định nguyên nhân tử vong.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm trục vớt, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy nặng. Qua khám nghiệm ban đầu xác định tử thi là nữ giới, khoảng 60 tuổi, cao 1,5 mét, dáng gầy. Trên người mặc đồ bộ (áo và quần thun ngắn) màu đỏ chấm bi trắng.

Để có cơ sở giải quyết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị ai là thân nhân hoặc biết thông tin về nạn nhân thì liên hệ cơ quan này để phối hợp xử lý vụ việc.

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