Vụ truyền trắng da làm chết người ở TP.HCM: Công an bắt giam 3 bị can

Liên quan đến vụ tử vong sau khi làm đẹp bằng phương pháp truyền trắng da mà Báo Thanh Niên đã thông tin, ngày 1.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lưu Thế Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Thuận và Lê Trần Thảo để điều tra về hành vi "vi phạm khám, chữa bệnh" và "buôn bán hàng cấm".

Các đối tượng tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Theo kết quả điều tra, tối 23.2, chị Đ.N.H.P (33 tuổi, ở TP.HCM) tìm kiếm trên mạng dịch vụ truyền dịch tại nhà và liên hệ với một website do Lưu Thế Quỳnh quản lý. Sau khi tiếp nhận thông tin, Quỳnh chuyển yêu cầu của khách vào nhóm Zalo mang tên "Nhóm Y tế cộng đồng - Partime chích thuốc" do mình lập để tìm người thực hiện.

Nhận được thông tin, Nguyễn Thị Bích Thuận - một thành viên của nhóm - đến căn hộ của chị P. tại chung cư Citiesto (TP.HCM) để truyền dịch. Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, Thuận tiêm truyền cho chị P. các sản phẩm gồm Glutax 50000000GS, Laroscorbine Palladium E-UF PN và Placenta với mục đích làm trắng da.

Sau khi truyền dịch, chị P. bất ngờ xuất hiện các biểu hiện bất thường như rét run, khó thở, cơ thể suy kiệt. Dù được đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã không qua khỏi.

Quá trình điều tra cho thấy việc tiêm truyền nói trên được thực hiện ngay tại nhà, không phải tại cơ sở khám, chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Bên cạnh đó, các sản phẩm sử dụng để truyền cho nạn nhân đều chưa được Bộ Y tế cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc cấp phép nhập khẩu, nên không đủ điều kiện sử dụng tại Việt Nam.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Lê Trần Thảo nhiều lần nhập các sản phẩm truyền trắng da từ Thái Lan về Việt Nam để bán lại kiếm lời. Từ tháng 5.2025 đến tháng 3.2026, Thảo đã thực hiện 33 lô hàng nhập khẩu với tổng giá trị gần 2,94 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 340 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của Thảo, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hàng trăm hộp sản phẩm truyền trắng da không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, không có giấy phép lưu hành và không rõ xuất xứ.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khuyến cáo, người dân không sử dụng các dịch vụ tiêm, truyền tại nhà hoặc các sản phẩm không rõ nguồn gốc, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành. Khi có nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ y tế, người dân cần lựa chọn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp phép, bảo đảm đầy đủ điều kiện về chuyên môn, cơ sở vật chất và trang thiết bị theo quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân và cộng đồng.



