Bắt giam người điều khiển siêu xe Porsche biểu diễn ở khu đô thị Sala

Tối 1.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Minh (23 tuổi, quê Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cao Minh tại trụ sở công an ẢNH: CTV

Trước đó, vào ngày 5.6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh trong cơn mưa, siêu xe Porsche liên tục xoay vòng, lạng lách trong khu đô thị đông dân cư.

Vào cuộc xác minh, công an xác định vụ việc xảy ra tại khu đô thị Sala (phường An Khánh, TP.HCM), tối 4.6.

Ngay sau đó, Công an phường An Khánh đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM khẩn trương xác minh, truy tìm người điều khiển phương tiện.

Qua trích xuất hệ thống camera, lực lượng chức năng xác định chiếc xe liên quan mang biển số 30F-811.57, nhãn hiệu Porsche. Theo dữ liệu đăng ký phương tiện, chủ sở hữu xe là ông C.T.A.D (người thân trong gia đình của Minh, quê Hà Nội).

Tiếp tục truy vết, tổ công tác xác định chiếc xe đang được bảo dưỡng tại Porsche Sài Gòn (phường Tân Thuận, TP.HCM). Người đưa xe đến bảo dưỡng là Cao Minh đang quản lý và sử dụng chiếc xe này.

Làm việc với cơ quan công an, Cao Minh xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan đến phương tiện và giấy phép lái xe. Người này thừa nhận đã điều khiển ô tô Porsche biển số 30F-811.57 thực hiện hành vi drift trong khu đô thị Sala vào tối 4.6.

Theo điều tra ban đầu, sau khi thực hiện các vòng drift trong khu đô thị Sala, chiếc Porsche tiếp tục lưu thông trên đường Mai Chí Thọ, đi qua nhiều giao lộ trước khi di chuyển về hướng nút giao An Phú.

Tại cơ quan công an, Minh khai thực hiện hành vi biểu diễn siêu xe do muốn thể hiện "trình độ" lái ô tô.

Công an TP.HCM nhận định, hành vi trên đã gây mất an ninh, trật tự tại địa phương, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân. Đồng thời gây bức xúc, hoang mang trong dư luận xã hội sau khi các đoạn video ghi lại vụ việc được lan truyền trên không gian mạng.