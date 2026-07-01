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Thời sự Pháp luật

TP.HCM: Chồng dùng dao sát hại vợ rồi đi đầu thú

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
Người đàn ông đến trụ sở Công an phường Hiệp Bình (Công an TP.HCM) đầu thú sau khi dùng dao sát hại vợ.

Chiều 1.7, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Hiệp Bình khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng chồng dùng dao sát hại vợ xảy ra tại căn nhà trên đường 20.

TP.HCM: Chồng dùng dao sát hại vợ rồi đi đầu thú- Ảnh 1.

HIện trường vụ chồng sát hại vợ

ẢNH: CTV

Khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, người dân khu vực đường 20 (phường Hiệp Bình) nghe tiếng la hét, kêu cứu. Chạy tới kiểm tra, mọi người phát hiện một phụ nữ khoảng 30 tuổi nằm bất động trên vũng máu, cơ thể có nhiều vết thương nên nhanh chóng báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng đã có mặt và xác định nạn nhân tử vong. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng nhận định hung khí gây án nghi là vật sắc nhọn.

Sau đó, công an xác định nghi phạm của vụ án mạng là người đàn ông khoảng 27 tuổi, chồng của nạn nhân do người này đến Công an phường Hiệp Bình đầu thú và thừa nhận dùng dao sát hại vợ. Được biết, người vợ vừa sinh con khoảng 2 tháng.

Hiện vụ án mạng được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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