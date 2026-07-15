Leo lên mái tôn gỡ diều, bé trai 8 tuổi bị điện giật tử vong

Ngày 15.7, lãnh đạo UBND xã Phú Riềng (thành phố Đồng Nai), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đáng tiếc, một bé trai 8 tuổi bị điện giật tử vong, khi cố leo lên mái tôn người dân gỡ diều bị rơi khi chơi thả diều.

Trước đó, chiều 12.7, bé trai Đ.H.V (8 tuổi, thôn Phú Bình, xã Phú Riềng) chơi thả diều thì con diều bị rơi xuống mái nhà của người dân. Sau đó, cháu V. đã cố leo lên mái tôn để lấy diều thì không may bị điện giật tử vong.

Ngày 14.7, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Phú Riềng đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình nạn nhân. Đoàn cũng trao quà hỗ trợ nhằm chia sẻ khó khăn, mong gia đình vơi bớt nỗi đau trước sự ra đi đột ngột của cháu bé.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm hỏi, động viên gia đình của cháu bé không may tử vong vì bị giật điện khi leo lên mái tôn gỡ diều ẢNH: C.T.V

Thời điểm nghỉ hè, nhiều em nhỏ thường thả diều ở những bãi đất trống hoặc ven các tuyến đường điện. Chỉ một sơ suất nhỏ như để diều, dây diều vướng vào đường dây điện hoặc cố gắng lấy diều mắc trên cột điện cũng có thể dẫn đến những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đây là vụ việc đau lòng, là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi trẻ em vui chơi tại khu vực có đường dây điện hoặc các vị trí tiềm ẩn rủi ro.

Qua vụ việc này, chính quyền xã Phú Riềng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giám sát con em trong thời gian nghỉ hè; thường xuyên nhắc nhở trẻ không thả diều gần đường dây điện, trạm điện; không trèo cột điện, không tự ý lấy diều hoặc các vật dụng mắc trên lưới điện.