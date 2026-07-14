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Đời sống Cộng đồng

Voi rừng liên tục xuất hiện ở khu vực giáp rừng, người dân được khuyến cáo cảnh giác

Lê Lâm
Lê Lâm
Thời gian gần đây, voi rừng liên tục xuất hiện tại các khu vực giáp rừng ở Đồng Nai, làm gia tăng nguy cơ xung đột với người. Khu bảo tồn khuyến cáo người dân hạn chế vào rừng và biết cách xử lý khi bắt gặp voi.

Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cho biết thời gian gần đây, voi rừng thường xuyên xuất hiện tại các khu vực giáp ranh rừng và các trạm kiểm lâm trên địa bàn. Nguy cơ xảy ra xung đột giữa voi và người là rất cao, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của bà con.

Voi rừng thường xuyên xuất hiện ở giáp rừng, khu bảo tồn cảnh báo - Ảnh 1.

Thời gian gần đây voi rừng thường xuyên xuất hiện ở khu vực giáp rừng

ẢNH: KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VĂN HÓA ĐỒNG NAI

Do đó, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai khuyến cáo người dân hạn chế vào rừng; không vào rừng vào ban đêm hoặc sáng sớm để hái măng, đốn củi, câu cá. Đây là thời điểm voi thường xuyên di chuyển và kiếm ăn.

Người dân cũng được khuyến cáo không ngủ lại trong rừng hoặc chòi rẫy và tuyệt đối không ở lại qua đêm trong các khu vực rừng hoặc rẫy biệt lập.

Về việc giữ khoảng cách: Nếu phát hiện thấy voi, tuyệt đối không tiếp cận, trêu chọc hoặc tìm cách đuổi theo. Hãy lặng lẽ rời xa và tìm nơi an toàn. Nếu voi ở gần, hãy tìm cách di chuyển ra xa, tránh gây tiếng động lớn.

Nếu voi rừng ra nương rẫy gây thiệt hại, người dân cần nhanh chóng thông báo cho tổ phản ứng nhanh, kiểm lâm hoặc chính quyền địa phương gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Voi rừng thường xuyên xuất hiện ở giáp rừng, khu bảo tồn cảnh báo - Ảnh 2.

Đàn voi con nô đùa dưới một hố nước trong Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

ẢNH: H.K

Theo Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, voi rừng là loài động vật nguy hiểm, có sức mạnh khổng lồ và có thể tấn công bất cứ lúc nào khi cảm thấy bị đe dọa. Người dân không chủ quan vì một phút bất cẩn có thể gây ra hậu quả khôn lường.

Hiện nay, thành phố Đồng Nai có quần thể voi rừng lớn thứ 2 cả nước, khoảng 25 - 27 cá thể. Trong đó có sự hiện diện của các cá thể voi con, đây là tín hiệu mừng cho thấy đàn voi đang phát triển tốt.

Đàn voi sinh sống ở Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (hơn 68.000 ha rừng tự nhiên) và Vườn quốc gia Cát Tiên (khoảng 71.920 ha, trong đó hơn 44.000 ha thuộc Đồng Nai, diện tích còn lại thuộc Lâm Đồng).

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