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Đời sống

Đàn voi rừng 5 con bất ngờ băng qua đường trong đêm ở Đồng Nai

Lê Lâm
Lê Lâm
Đang lái xe qua tuyến đường xuyên rừng ở Đồng Nai vào ban đêm, một người dân bất ngờ chứng kiến đàn voi rừng 5 con lần lượt băng qua đường rồi nhanh chóng lẩn vào rừng.

Theo đó, vào một buổi tối cuối tháng 5 vừa qua, chị Hồng cùng người thân đi ô tô di chuyển từ tỉnh Bình Phước cũ về xã Phú Lý (thành phố Đồng Nai) trên con đường xuyên qua Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Trong quá trình đi xuyên rừng, chị bất ngờ nhìn thấy một đàn voi rừng băng ngang qua đường. Sau đó, chị cho xe chạy chậm lại, đợi đàn voi băng qua đường xong mới tiếp tục hành trình.

Khoảnh khắc giáp mặt đàn voi rừng giữa đêm, người dân vừa lo sợ vừa thích thú - Ảnh 1.

Ban đầu, chị Hồng chỉ phát hiện 1 con, do cá thể này rất to nên từ xa đã nhìn thấy

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Khoảnh khắc giáp mặt đàn voi rừng giữa đêm, người dân vừa lo sợ vừa thích thú - Ảnh 2.

Tiếp đó, từ trong rừng xuất hiện thêm 2 con voi nữa, kích thước nhỏ hơn

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Khoảnh khắc giáp mặt đàn voi rừng giữa đêm, người dân vừa lo sợ vừa thích thú - Ảnh 3.

Sau đó lại thêm 2 con nữa, tổng cộng cả đàn có 5 con

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Khoảnh khắc giáp mặt đàn voi rừng giữa đêm, người dân vừa lo sợ vừa thích thú - Ảnh 4.

Sau khi băng qua đường, đàn voi nhanh chóng lủi vào rừng, mất hút

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Khoảnh khắc giáp mặt đàn voi rừng giữa đêm, người dân vừa lo sợ vừa thích thú - Ảnh 5.

Trước đó, vào cuối tháng 5.2026, bẫy ảnh của Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và các đơn vị chuyên môn đã ghi lại hình ảnh một đàn voi coi đang tắm bùn. Theo Chi cục kiểm lâm TP.Đồng Nai, đàn voi rừng ở Đồng Nai khoảng gần 30 cá thể, cấu trúc đa dạng, có voi trưởng thành lẫn voi con, điều này cho thấy đàn voi rừng đang sinh trưởng tốt

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

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