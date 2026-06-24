Đàn voi rừng 5 con bất ngờ băng qua đường trong đêm ở Đồng Nai

Theo đó, vào một buổi tối cuối tháng 5 vừa qua, chị Hồng cùng người thân đi ô tô di chuyển từ tỉnh Bình Phước cũ về xã Phú Lý (thành phố Đồng Nai) trên con đường xuyên qua Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Trong quá trình đi xuyên rừng, chị bất ngờ nhìn thấy một đàn voi rừng băng ngang qua đường. Sau đó, chị cho xe chạy chậm lại, đợi đàn voi băng qua đường xong mới tiếp tục hành trình.

Ban đầu, chị Hồng chỉ phát hiện 1 con, do cá thể này rất to nên từ xa đã nhìn thấy ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tiếp đó, từ trong rừng xuất hiện thêm 2 con voi nữa, kích thước nhỏ hơn ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau đó lại thêm 2 con nữa, tổng cộng cả đàn có 5 con ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau khi băng qua đường, đàn voi nhanh chóng lủi vào rừng, mất hút ẢNH: CẮT TỪ CLIP