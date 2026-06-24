Đàn voi rừng 5 con bất ngờ băng qua đường trong đêm ở Đồng Nai

Đang lái xe qua tuyến đường xuyên rừng ở Đồng Nai vào ban đêm, một người dân bất ngờ chứng kiến đàn voi rừng 5 con lần lượt băng qua đường rồi nhanh chóng lẩn vào rừng.
Theo đó, vào một buổi tối cuối tháng 5 vừa qua, chị Hồng cùng người thân đi ô tô di chuyển từ tỉnh Bình Phước cũ về xã Phú Lý (thành phố Đồng Nai) trên con đường xuyên qua Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.
Trong quá trình đi xuyên rừng, chị bất ngờ nhìn thấy một đàn voi rừng băng ngang qua đường. Sau đó, chị cho xe chạy chậm lại, đợi đàn voi băng qua đường xong mới tiếp tục hành trình.
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