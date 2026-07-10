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Thời sự

Công an TP.HCM tiếp tục tìm vật chứng vụ thi thể người phụ nữ trong bao tải

Đặng Sinh - Thụy Vũ
Công an TP.HCM đã nhiều ngày rà soát trên sông Sài Gòn để tìm thêm chứng cứ, củng cố hồ sơ xử lý các hành vi liên quan của nghi phạm liên quan đến vụ phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao tải.

Ngày 10.7, các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tiếp tục thực nghiệm hiện trường vụ phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao tải trôi dạt ở bờ kè phường Hiệp Bình.

Từ thời điểm bắt giữ nghi can Thạch Kim Thái (48 tuổi, ở thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi "giết người" đến nay, lực lượng Công an TP.HCM đã dựng lại hiện trường, rà soát trên sông Sài Gòn nhằm thu thập thêm chứng cứ.

Công an TP.HCM tiếp tục tìm vật chứng vụ thi thể người phụ nữ trong bao tải- Ảnh 1.

Công an đưa Thạch Kim Thái đến thực nghiệm hiện trường ở cầu Phú Long, TP.HCM

ẢNH: THỤY VŨ

Cụ thể, trưa 10.7, công an đưa Thái đến nhiều địa điểm dọc sông Sài Gòn để dựng lại hiện trường. Hai địa chỉ đáng chú ý là ở phòng trọ nơi nghi phạm gây án (phường Bình Hòa) và cầu Phú Long (nơi Thái ném bao tải chứa thi thể vợ xuống sông Sài Gòn). Nhiều ngày trước đó, các lực lượng cũng sử dụng ca nô đi dọc sông Sài Gòn để tìm thêm các vật chứng liên quan. 

Công an TP.HCM tiếp tục tìm vật chứng vụ thi thể người phụ nữ trong bao tải- Ảnh 2.

Bờ kè ở phường Hiệp Bình, nơi phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao tải

ẢNH: THỤY VŨ

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, ngày 3.7, người dân hốt hoảng phát hiện một bao tải bốc mùi hôi thối, bên trong chứa thi thể người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy mạnh, trôi dạt vào khu vực bờ kè phía sau Công ty May Sài Gòn 3, phường Hiệp Bình. 

Sự việc lập tức được trình báo đến cơ quan chức năng. Ngay sau đó, công an nhanh chóng vào cuộc và xác định thi thể là chị K.T.H (vợ của Thạch Kim Thái). Chỉ 3 giờ đồng hồ sau, các trinh sát hình sự đã tóm gọn nghi phạm Thái. 

Tại cơ quan điều tra, Thái thừa nhận hành vi sát hại vợ rồi bỏ vào bao tải phi tang. Lý do Thái ra tay là do mâu thuẫn tình cảm và ghen tuông âm ỉ trong quá trình chung sống.

Công an TP.HCM tiếp tục tìm vật chứng vụ thi thể người phụ nữ trong bao tải- Ảnh 3.

Dãy nhà trọ trong hẻm trên đường Bình Hòa 19, phường Bình Hòa, nơi Thái ra tay sát hại vợ

ẢNH: THỤY VŨ

Công an TP.HCM tiếp tục tìm vật chứng vụ thi thể người phụ nữ trong bao tải- Ảnh 4.

Thạch Kim Thái tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo lời khai, ngày 28.6, Thái và vợ xảy ra mâu thuẫn tại phòng trọ. Sau đó, Thái ra tay sát hại vợ và phân tán thi thể, cho vào bao tải, rồi chở bằng xe máy đến cầu Phú Long, ném xuống sông Sài Gòn nhằm che giấu tội lỗi. 

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ lời khai của Thái.

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