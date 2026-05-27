Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Hiện trạng dự án đường ven sông Sài Gòn trước khi mở rộng 6 làn xe

Ngọc Dương
Ngọc Dương
27/05/2026 05:00 GMT+7

Hiện trạng dự án đường ven sông Sài Gòn đoạn qua Bình Dương cũ trước thời điểm mở rộng 6 làn xe. Dự án đang hoàn tất thủ tục giải phóng mặt bằng, dự kiến chi bồi thường từ tháng 9.2026.

Dự án đường ven sông Sài Gòn đoạn từ quốc lộ 13 đến đường Vĩnh Phú 40 (Bình Dương cũ) đang được TP.HCM đẩy nhanh các thủ tục giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ đầu tư để sớm triển khai.

Tuyến đường rộng 32 m, quy mô 6 làn xe khi hoàn thành được kỳ vọng tạo trục giao thông chiến lược ven sông, giảm tải cho quốc lộ 13 và mở ra dư địa phát triển đô thị khu vực cửa ngõ phía đông bắc thành phố.

Hiện trạng dự án đường ven sông Sài Gòn trước khi mở rộng 6 làn xe - Ảnh 1.

Theo quy hoạch, dự án đường ven sông Sài Gòn đoạn này dài khoảng 3,945 km, được xây dựng với quy mô 6 làn xe, nền đường rộng 32 m, mặt đường rộng 21 m. Hai bên tuyến bố trí vỉa hè rộng từ 4 - 5 m, trong đó phía giáp nhà dân rộng 5 m, phía tiếp giáp sông rộng 4 m

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Mới đây, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dự án đường ven sông Sài Gòn đoạn từ quốc lộ 13 (gần rạch Vĩnh Bình) đến đường Vĩnh Phú 40 đang được khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và chuẩn bị hồ sơ đầu tư.

Hiện trạng dự án đường ven sông Sài Gòn trước khi mở rộng 6 làn xe - Ảnh 2.

Theo thiết kế tổng thể, tuyến đường được chia thành 3 đoạn chính. Trong đó, đoạn từ đường Gia Long đến đường Vĩnh Phú 40 dài hơn 1,8 km, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 2.006 tỉ đồng, diện tích thu hồi khoảng 9,14 ha

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng dự án đường ven sông Sài Gòn trước khi mở rộng 6 làn xe - Ảnh 3.

Đoạn từ quốc lộ 13 đến đường Vĩnh Phú 40 đi qua phường Lái Thiêu thu hồi khoảng 8,55 ha; qua phường Bình Hòa thu hồi khoảng 10,19 ha

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng dự án đường ven sông Sài Gòn trước khi mở rộng 6 làn xe - Ảnh 4.

Trong khi đó, đoạn từ rạch Bình Nhâm đến giáp cảng An Sơn dài khoảng 1,8 km, có chi phí giải phóng mặt bằng hơn 1.482 tỉ đồng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng dự án đường ven sông Sài Gòn trước khi mở rộng 6 làn xe - Ảnh 5.

Ghi nhận thực tế dọc khu vực quy hoạch cho thấy nhiều đoạn vẫn là các tuyến đường nhỏ hẹp, xen lẫn khu dân cư hiện hữu, nhà xưởng và các công trình bám sát mép sông

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng dự án đường ven sông Sài Gòn trước khi mở rộng 6 làn xe - Ảnh 6.

Khu vực thuộc phạm vi dự kiến mở rộng của dự án đường ven sông Sài Gòn hiện vẫn là lối đi nhỏ hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu kết nối giao thông trong khu vực

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng dự án đường ven sông Sài Gòn trước khi mở rộng 6 làn xe - Ảnh 7.

Nhiều đoạn thuộc dự án đường ven sông Sài Gòn hiện vẫn chỉ là những lối đi dân sinh nhỏ hẹp, len lỏi giữa khu dân cư hiện hữu, chưa tương xứng với tiềm năng khai thác và phát triển không gian đô thị ven sông

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng dự án đường ven sông Sài Gòn trước khi mở rộng 6 làn xe - Ảnh 8.

Các mốc ranh giải phóng mặt bằng của dự án đường ven sông Sài Gòn đã được cắm dọc lối đi dân sinh tại phường Bình Hòa

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng dự án đường ven sông Sài Gòn trước khi mở rộng 6 làn xe - Ảnh 9.

Khu vực ven sông đoạn qua phường Bình Hòa và Lái Thiêu vẫn giữ nguyên hiện trạng dân cư đông đúc chờ dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định để triển khai dự án

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng dự án đường ven sông Sài Gòn trước khi mở rộng 6 làn xe - Ảnh 10.

Dọc tuyến dự án đường ven sông Sài Gòn, hiện nay các bến cảng và điểm tập kết hàng hóa vẫn đang hoạt động

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng dự án đường ven sông Sài Gòn trước khi mở rộng 6 làn xe - Ảnh 11.

Khi tuyến đường ven sông hoàn thành, khu vực hiện hữu với các bến cảng và kho bãi được kỳ vọng sẽ chuyển mình hiện đại hơn

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng dự án đường ven sông Sài Gòn trước khi mở rộng 6 làn xe - Ảnh 12.

Việc triển khai dự án đường ven sông Sài Gòn được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo toàn bộ khu vực, hình thành trục giao thông hiện đại chạy dọc bờ sông, kết nối phía đông bắc thành phố

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng dự án đường ven sông Sài Gòn trước khi mở rộng 6 làn xe - Ảnh 13.

Về dài hạn, tuyến đường này sẽ góp phần chia sẻ áp lực cho quốc lộ 13, tuyến huyết mạch vốn đang quá tải nhiều năm qua, tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía đông bắc TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG


Tin liên quan

Tiến độ mới nhất dự án đường ven sông Sài Gòn ở TP.HCM

Tiến độ mới nhất dự án đường ven sông Sài Gòn ở TP.HCM

TP.HCM cập nhật tiến độ dự án đường ven sông Sài Gòn đoạn qua Bình Dương cũ, dự kiến chi trả bồi thường từ tháng 9.2026.

Khám phá thêm chủ đề

đường ven sông Sài Gòn giao thông TP.HCM Bình dương cũ bồi thường đường ven sông Sài Gòn Hạ tầng giao thông TP.HCM Quốc Lộ 13 TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận