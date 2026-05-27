Hiện trạng dự án đường ven sông Sài Gòn trước khi mở rộng 6 làn xe

Dự án đường ven sông Sài Gòn đoạn từ quốc lộ 13 đến đường Vĩnh Phú 40 (Bình Dương cũ) đang được TP.HCM đẩy nhanh các thủ tục giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ đầu tư để sớm triển khai.

Tuyến đường rộng 32 m, quy mô 6 làn xe khi hoàn thành được kỳ vọng tạo trục giao thông chiến lược ven sông, giảm tải cho quốc lộ 13 và mở ra dư địa phát triển đô thị khu vực cửa ngõ phía đông bắc thành phố.

Theo quy hoạch, dự án đường ven sông Sài Gòn đoạn này dài khoảng 3,945 km, được xây dựng với quy mô 6 làn xe, nền đường rộng 32 m, mặt đường rộng 21 m. Hai bên tuyến bố trí vỉa hè rộng từ 4 - 5 m, trong đó phía giáp nhà dân rộng 5 m, phía tiếp giáp sông rộng 4 m ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Mới đây, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dự án đường ven sông Sài Gòn đoạn từ quốc lộ 13 (gần rạch Vĩnh Bình) đến đường Vĩnh Phú 40 đang được khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và chuẩn bị hồ sơ đầu tư.

Theo thiết kế tổng thể, tuyến đường được chia thành 3 đoạn chính. Trong đó, đoạn từ đường Gia Long đến đường Vĩnh Phú 40 dài hơn 1,8 km, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 2.006 tỉ đồng, diện tích thu hồi khoảng 9,14 ha ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đoạn từ quốc lộ 13 đến đường Vĩnh Phú 40 đi qua phường Lái Thiêu thu hồi khoảng 8,55 ha; qua phường Bình Hòa thu hồi khoảng 10,19 ha ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong khi đó, đoạn từ rạch Bình Nhâm đến giáp cảng An Sơn dài khoảng 1,8 km, có chi phí giải phóng mặt bằng hơn 1.482 tỉ đồng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ghi nhận thực tế dọc khu vực quy hoạch cho thấy nhiều đoạn vẫn là các tuyến đường nhỏ hẹp, xen lẫn khu dân cư hiện hữu, nhà xưởng và các công trình bám sát mép sông ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Khu vực thuộc phạm vi dự kiến mở rộng của dự án đường ven sông Sài Gòn hiện vẫn là lối đi nhỏ hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu kết nối giao thông trong khu vực ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiều đoạn thuộc dự án đường ven sông Sài Gòn hiện vẫn chỉ là những lối đi dân sinh nhỏ hẹp, len lỏi giữa khu dân cư hiện hữu, chưa tương xứng với tiềm năng khai thác và phát triển không gian đô thị ven sông ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các mốc ranh giải phóng mặt bằng của dự án đường ven sông Sài Gòn đã được cắm dọc lối đi dân sinh tại phường Bình Hòa ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Khu vực ven sông đoạn qua phường Bình Hòa và Lái Thiêu vẫn giữ nguyên hiện trạng dân cư đông đúc chờ dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định để triển khai dự án ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dọc tuyến dự án đường ven sông Sài Gòn, hiện nay các bến cảng và điểm tập kết hàng hóa vẫn đang hoạt động ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Khi tuyến đường ven sông hoàn thành, khu vực hiện hữu với các bến cảng và kho bãi được kỳ vọng sẽ chuyển mình hiện đại hơn ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Việc triển khai dự án đường ven sông Sài Gòn được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo toàn bộ khu vực, hình thành trục giao thông hiện đại chạy dọc bờ sông, kết nối phía đông bắc thành phố ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Về dài hạn, tuyến đường này sẽ góp phần chia sẻ áp lực cho quốc lộ 13, tuyến huyết mạch vốn đang quá tải nhiều năm qua, tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía đông bắc TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG



