Hiện trạng dự án đường ven sông Sài Gòn trước khi mở rộng 6 làn xe

Hiện trạng dự án đường ven sông Sài Gòn đoạn qua Bình Dương cũ trước thời điểm mở rộng 6 làn xe. Dự án đang hoàn tất thủ tục giải phóng mặt bằng, dự kiến chi bồi thường từ tháng 9.2026.
Dự án đường ven sông Sài Gòn đoạn từ quốc lộ 13 đến đường Vĩnh Phú 40 (Bình Dương cũ) đang được TP.HCM đẩy nhanh các thủ tục giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ đầu tư để sớm triển khai.
Tuyến đường rộng 32 m, quy mô 6 làn xe khi hoàn thành được kỳ vọng tạo trục giao thông chiến lược ven sông, giảm tải cho quốc lộ 13 và mở ra dư địa phát triển đô thị khu vực cửa ngõ phía đông bắc thành phố.
Mới đây, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dự án đường ven sông Sài Gòn đoạn từ quốc lộ 13 (gần rạch Vĩnh Bình) đến đường Vĩnh Phú 40 đang được khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và chuẩn bị hồ sơ đầu tư.
