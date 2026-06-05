Thi thể nam giới dạt vào bờ biển xã Bắc Trạch ở Quảng Trị

Sáng 5.6, người dân địa phương phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào khu vực bờ biển thuộc thôn Tiền Phong (xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị). Vụ việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, trong lúc đi biển, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông nằm gần mép nước nên nhanh chóng báo cho chính quyền và lực lượng công an.

Hiện trường vụ việc ẢNH: T.L

Qua kiểm tra hiện trường và khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nam giới, cao khoảng 1,65 m, tóc đen, mặc quần jean, áo thun màu đen, đi tất đen. Trên phần ngực có một sợi dây màu trắng được buộc vòng qua người. Ngoài ra, ở cánh tay trái của nạn nhân có hình xăm.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện trong túi quần của nạn nhân một ví da màu đen, bên trong có một số giấy tờ tùy thân.

Từ các giấy tờ thu giữ tại hiện trường, bước đầu xác định nạn nhân là V.V.C (sinh ngày 10.10.1987), đăng ký thường trú tại thôn Mỹ Đức, xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị (thuộc xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trước khi sáp nhập đơn vị hành chính).

Hiện Công an xã Bắc Trạch đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và chính quyền địa phương bảo vệ hiện trường, đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ nguyên nhân vụ việc.